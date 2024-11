Das Sportunternehmen PUMA hat seine neuen Nachhaltigkeitsziele Vision 2030 bekannt gegeben, die auf den bereits erzielten Fortschritten der letzten Jahre aufbauen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20241114841427/de/

PUMA Headquarters at Herzogenaurach (Photo: Business Wire)

"Mit der Vision 2030 haben wir unsere aktuellen 10FOR25-Nachhaltigkeitsziele erweitert und weiterentwickelt, um in den Bereichen Klima, Kreislaufwirtschaft und Menschenrechte eine noch größere Wirkung zu erzielen. Wir legen die Messlatte höher, um unserer Verantwortung gerecht zu werden, FOREVER. BETTER. in unserem gesamten Unternehmen, für die Menschen und den Planeten zu sein", sagte Anne-Laure Descours, Chief Sourcing Officer.

PUMA hat neue Klimaziele erarbeitet, die von der Science Based Targets Initiative (SBTi) als 1,5-Grad-Ziel genehmigt wurden. Bis 2030 will PUMA seine absoluten Scope-1- und Scope-2-Treibhausgasemissionen im Vergleich zum Ausgangsjahr 2017 um 90 (marktbasiert) senken und hat sich verpflichtet, die absoluten Scope-3-Treibhausgasemissionen aus seiner Lieferkette und Logistik um 33 im Vergleich zu 2017 zu reduzieren und trotzdem weiterhin stark zu wachsen.

Zu den zusätzlichen Klimazielen für 2030 gehören der verstärkte Einsatz von erneuerbaren Energien bei PUMAs Kernlieferanten und die Verwendung von weniger kohlenstoffintensiven Materialien. Im Jahr 2023 hat PUMA 8 von 10 Produkten aus recycelten oder zertifizierten Materialien hergestellt und ist derzeit auf gutem Weg, das für 2025 gesetzte Ziel von 9 von 10 Produkten zu erreichen.

PUMA hat beim Klimaschutz schon große Fortschritte erzielt und konnte sein ursprüngliches wissenschaftsbasiertes Klimaziel sieben Jahre früher als geplant erreichen. Anfang des Jahres gab das Unternehmen bekannt, dass es seine Treibhausgasemissionen im Jahr 2023 um 24 (marktbasiert) im Vergleich zu 2022 reduziert hatte. Die Klimaambitionen und Transparenz des Unternehmens erhielten Bestnoten in verschiedenen Rankings, unter anderem vom Carbon Disclosure Project (CDP) im Jahr 2023 und von Fashion Revolution und der Financial Times im Jahr 2024.

Das Thema Kreislaufwirtschaft nimmt auch bei den 2030 Zielen einen wichtigen Platz ein. Das Unternehmen möchte kreislaufwirtschaftliche Geschäftsmodelle etablieren und Resale- und Reparaturangebote in ausgewählten Märkten einführen. Zu den neuen Materialzielen für 2030 gehört die Verwendung von 100 recyceltem Polyester in allen Polyesterprodukten. Bei Textilien werden bis 2030 zudem mindestens 30 des Polyesterstoffes aus Textil-zu-Textil-Recycling und 20% des Baumwollstoffes aus recycelten Quellen stammen. Zu den neuen Zielen gehören auch die Forschung nach neuen Materialien, vor allem im Bereich Schuhe und der Ausbau des Textil-zu-Textil-Recyclings. PUMA gab in diesem Jahr erstmals bekannt, dass bereits Millionen von Fußballtrikots mit RE:FIBRE-Materialien hergestellt wurden.

Zu PUMAs Menschenrechtszielen für 2030 gehören die Schließung der Lohnlücke zwischen Männern und Frauen in allen Ländern und die Förderung von Vielfalt, Gleichberechtigung und Inklusion in unserem Unternehmen. Zu den Zielen, die sich auf die Menschenrechte in der Lieferkette beziehen, gehören die Schulung von 400.000 Arbeiter*innen zum Thema Menschenrechte, die schrittweise Anhebung der Löhne in Richtung eines existenzsichernden Lohns und die Schließung der Lohnlücke zwischen Männern und Frauen in den Kernfabriken bis 2030.

Sehen Sie sich das PUMA Vision 2030 Video hier an: https://www.youtube.com/watch?v=y0iMZF3phwM

Weitere Informationen zu den Vision 2030-Zielen finden Sie unter https://about.puma.com/de/nachhaltigkeit

PUMA

PUMA ist eine der weltweit führenden Sportmarken und entwirft, entwickelt, verkauft und vermarktet Schuhe, Bekleidung und Accessoires. Seit mehr als 75 Jahren treibt PUMA Sport und Kultur unermüdlich voran, indem es schnelle Produkte für die schnellsten Sportler der Welt entwickelt. PUMA bietet Performance- und sportlich inspirierte Lifestyle-Produkte in Kategorien wie Fußball, Running und Training, Basketball, Golf und Motorsport an. PUMA arbeitet mit renommierten Designern und Marken zusammen, um Sporteinflüsse in die Straßenkultur und Mode zu bringen. Zur PUMA-Gruppe gehören die Marken PUMA, Cobra Golf und stichd. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte in mehr als 120 Ländern, beschäftigt weltweit rund 20.000 Mitarbeiter und hat seinen Hauptsitz in Herzogenaurach/Deutschland.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20241114841427/de/

Contacts:

Samantha Du Plessis, PUMA Unternehmenskommunikation, samantha.duplessis@puma.com