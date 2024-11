Vaudoise Assurances / Schlagwort(e): ESG/Mot-clé supplémentaire

Lausanne, 14. November 2024 - Die Vaudoise Versicherungen feiern das 10-jährige Bestehen ihres 2014 lancierten Freiwilligenprogramms involvere. Bei den involvere-Tagen können die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Vaudoise sich bei verschiedenen gemeinnützigen Organisationen einsetzen. Gleichzeitig wird der Zusammenhalt gestärkt.

Seit dem Start des Programms, das ganz im Einklang mit der Nachhaltigkeitsstrategie des Unternehmens steht, haben sich die involvere-Tage bei den Mitarbeitenden der Vaudoise wachsender Beliebtheit erfreut und sind heute fester Bestandteil der Unternehmensagenda. «Mit den involvere-Tagen fördern wir nicht nur unser Engagement für die Gemeinschaft, sondern auch die Solidarität und soziale Verantwortung im Unternehmen. Durch unsere Unterstützung verschiedener lokaler und sogar nationaler Stiftungen und Vereine tragen wir zu einer nachhaltigeren Zukunft und zu stärkeren sozialen Bindungen bei», betont Sarah Vogel, Programmverantwortliche bei der Vaudoise.



Beim Start des Programms 2014 fanden sieben involvere-Tage statt und jedes Jahr kamen weitere hinzu. Nur im Jahr 2020 konnte das Programm wegen der Corona-Pandemie nicht stattfinden. Die Vaudoise unterstützte darum in diesem Jahr die Alp Schrina Korporation mit einer Spende. 2022 wurden zum ersten Mal auch Einrichtungen unterstützt, die mit Tieren zu tun haben, z. B. die Westschweizer Stiftung für Blindenhunde oder die Freunde des Zoos von Servion.



Mehr als nur Engagement

Inzwischen umfasst das involvere-Angebot mehr als 20 Veranstaltungen an dem jedes Jahr zwischen 200 und 230 Mitarbeitende teilnehmen. Mehrere Organisationen waren in den vergangenen zehn Jahren schon mehrfach im Programm, andere kamen neu hinzu. Einige der unterstützten Organisationen haben eine ähnliche Struktur wie das Agenturnetz der Vaudoise: Sie sind schweizweit vertreten und so konnten involvere-Tage an verschiedenen Standorten einer Organisation stattfinden. Am häufigsten dabei waren das Rote Kreuz, bergversetzer und Caritas. Seit 2014 hat sich die Vaudoise für 65 Vereine in der Westschweiz, rund 35 in der Deutschschweiz und drei im Tessin eingesetzt. 2024 waren rund 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Einsatz.



«Involvere ist nicht nur eine weitere Unternehmensinitiative. Für uns Vaudoise-Mitarbeitende bietet sie die einmalige Gelegenheit, uns aktiv für die Gemeinschaft einzusetzen. Mit jedem Freiwilligentag bei Vereinen und Organisationen können wir starke Beziehungen aufbauen und einen konkreten Beitrag zu Themen leisten, die uns am Herzen liegen. Es ist ein Privileg, an diesen Tagen teilzunehmen und zu sehen, wie wir gemeinsam etwas bewirken können», sagt Christophe Moosmann, der regelmässig bei involvere mitmacht.

Kontakt für Medienschaffende:

Valérie Beauverd, Kommunikationsspezialistin, 021 618 87 25, media@vaudoise.ch

Die Gruppe Vaudoise Versicherungen

Die Vaudoise Versicherungen gehören zu den zehn grössten Privatversicherern in der Schweiz. Das 1895 gegründete Unternehmen bietet hochwertige Beratung und Produkte in allen Bereichen der Versicherung, der Vorsorge und der Vermögensverwaltung. Die Vaudoise ist nah bei ihren Kundinnen und Kunden, sowohl für die Beratung als auch bei der Schadenregulierung. Die Gruppe beschäftigt über 1900 Mitarbeitende (VZÄ), darunter sind rund 100 Lernende und Personen in Ausbildung. Ganz im Sinne ihrer genossenschaftlichen Wurzeln gibt die Vaudoise ihren Kundinnen und Kunden einen Teil des Gewinns in Form von Prämienrückerstattungen weiter. 2024-2025 verteilt sie so CHF 37 Millionen. Die Aktien der Vaudoise Versicherungen Holding AG sind an der SIX Swiss Exchange kotiert (VAHN).

