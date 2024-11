HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Allianz auf "Buy" mit einem Kursziel von 376 Euro belassen. Die wichtigste Erkenntnis aus den starken Quartalszahlen und den erhöhten Jahreszielen sei, dass sie eine solide Grundlage für das Gewinnwachstum im nächsten Dreijahresplan bilden, schrieb Analyst Michael Huttner in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Versicherer will seine neuen Mittelfristziele auf seinem Kapitalmarkttag am 10. Dezember vorstellen./edh/stwVeröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2024 / 17:02 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0008404005