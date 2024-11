HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für GFT Technologies nach Zahlen für das dritte Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 37,50 Euro belassen. Analyst Andreas Wolf verwies in einer am Donnerstag vorliegenden Studie auf eine leichte Senkung des Jahresausblicks des IT-Dienstleisters. Das in Aussicht gestellte Vorsteuerergebnis decke sich mit seiner Erwartung, so der Experte./mis/menVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2024 / 08:15 / MEZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0005800601