Die Aurubis AG plant eine bedeutende Investition von 40 Millionen Euro in eine neue Luftzerlegungsanlage am Recyclingstandort Lünen. Diese strategische Entscheidung zielt darauf ab, die Produktion effizienter und umweltfreundlicher zu gestalten. Der Kupferkonzern erwartet durch diese Maßnahme eine jährliche CO2-Einsparung von bis zu 8.500 Tonnen. Die neue Anlage wird Luft in ihre Hauptbestandteile zerlegen, wobei der gewonnene Sauerstoff eine höhere Reinheit aufweist als bisher verwendete Gase. Dies ermöglicht eine Reduzierung des Sauerstoffverbrauchs bei gleichbleibender Kupferproduktion.

Logistische Vorteile und Emissionsreduktion

Ein weiterer Vorteil der Investition ist die Verringerung des Verkehrsaufkommens. Durch die Eigenproduktion von Sauerstoff entfallen künftig bis zu 3.000 LKW-Lieferungen pro Jahr. Dies trägt nicht nur zur Verkehrsentlastung bei, sondern reduziert auch die mit dem Transport verbundenen Emissionen. Die Fertigstellung der Anlage ist für Ende 2025 geplant und unterstreicht Aurubis' Engagement für Nachhaltigkeit und Effizienz in der Metallproduktion.

