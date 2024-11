EQS-News: SYNBIOTIC SE / Schlagwort(e): Sonstiges

In voller Blüte: WEECO Pharma stärkt Umsatz von SYNBIOTIC



Die Übernahme von WEECO Pharma durch die europäische Hanf- und Cannabis-Unternehmensgruppe SYNBIOTIC SE (ISIN DE000A3E5A59 | WKN A3E5A5) erweist sich als im wahrsten Sinne des Wortes wertvoller Deal. WEECO Pharma liegt mit 6,75 Mio. Euro per Ende Oktober 2024 deutlich über dem bisher geplanten Umsatzziel für 2024. Für das Gesamtjahr 2024 wird ein Umsatz von über 8 Mio. erwartet. Die Umsatzplanungen von WEECO Pharma für 2025 und 2026 werden aus diesem Grund in den kommenden Wochen realistisch, aber weiterhin konservativ, nach oben angepasst.



"Wir sind fest davon ausgegangen, dass unsere Partnerschaft positive Synergien für beide Seiten erbringt. Dass wir heute schon solche Zahlen vorlegen können, hätten wir uns trotz großer Zuversicht nicht erträumt. Das Ganze ist in der Tat mehr als die Summe seiner Teile", erklären unisono Börge Diessel, Geschäftsführer WEECO Pharma, und Daniel Kruse, geschäftsführender Direktor SYNBIOTIC.



WEECO Pharma vereint als deutscher Importeur und Großhändler ein internationales Netzwerk von Produzenten für Medizinalcannabis, darunter einige der weltweit führenden EU-GMP-Hersteller. Das Unternehmen ist auf den nationalen und internationalen Handel mit Medizinalcannabis, unter anderem mit selbstentwickelten Genetiken spezialisiert. Mit WEECO Pharma verfügt SYNBIOTIC in der Unternehmensgruppe über ein hochqualitatives Vollsortiment an Cannabisblüten. WEECO Pharma profitiert dabei von bewährten Strukturen, erfahrenen Führungskräften und Kontakten zu Lieferanten von weiteren SYNBIOTIC Töchtern, konkret MH medical hemp und SynBiotic Distribution. Die Unternehmensgruppe kann so ihr Potential voll ausschöpfen. Parallel plant SYNBIOTIC weitere Akquisitionen in den Bereichen Anbau und Lieferkette von Medizinalcannabis.



"WEECO hat sich in kürzester Zeit zu einem echten Gewinn für unsere Investoren und Aktionäre entwickelt", bestätigt Daniel Kruse. "In den kommenden 18 Monaten richten wir unseren Fokus verstärkt auf den extrem wachsenden Markt für Medizinalcannabis."



Und das befruchtet auch die aktuellen Gespräche mit potenziellen Investoren. Das Investor Relations-Team von SYNBIOTIC nutzt die guten Nachrichten für eine ausgedehnte November-Roadshow.



SYNBIOTIC On the Road Again



mwb research aus Hamburg, eines der größten Analysehäuser in Europa, veranstaltete zum Start eine exklusive Online-Präsentation für Investoren. Daniel Kruse präsentierte mit Lukas Kendel und Emilio Ropero aus dem SYNBIOTIC Management die Strategie von SYNBIOTIC und stand ausgewählten Investoren Rede und Antwort.



Im Rahmen des Talman Events "Shape the Future of Cannabis Investment" in München diskutierte Daniel Kruse als Podiumsteilnehmer mit weiteren Experten aus der Cannabisbranche über Investitionsmöglichkeiten in der aufstrebenden legalen Cannabisindustrie. Das Talman House ist ein Service nur für Mitglieder, der Investoren mit erfolgreichen Cannabisunternehmen in Europa und auf der ganzen Welt verbindet. SYNBIOTIC unterstützte das Event am zweiten Novemberwochenende auch als Gold Sponsor.



Vom 25. bis 27. November ist das IR-Team von SYNBIOTIC mit Daniel Kruse an der Spitze zu Gast beim Deutschen Eigenkapitalforum. Die von der Deutsche Börse AG organisierte Veranstaltung ist eine der bedeutendsten Kapitalmarktveranstaltungen zum Thema Unternehmensfinanzierung in Europa. Im Steigenberger Airport Hotel Frankfurt treten institutionelle Investoren und Finanzanalysten in den Dialog mit rund 250 börsengelisteten Unternehmen. Neben SYNBIOTIC stehen auch Dax-Konzerne auf der Liste der angemeldeten Unternehmen.



Vorteil Diversität



SYNBIOTIC verfügt als europäische Industriehanf- und Cannabis-Unternehmensgruppe über ein entscheidendes Alleinstellungsmerkmal: Kein Marktbegleiter bietet Investoren einen vergleichbar hohen Diversifizierungsgrad im Bereich Industriehanf und Cannabis. Über die Beteiligungen deckt SYNBIOTIC die komplette Wertschöpfungskette der Industriehanf- und Cannabisbranche ab. Mit der erfolgreichen Fortsetzung der Buy and Build-Strategie wird dieser Vorteil weiter ausgebaut.



Über SYNBIOTIC

SYNBIOTIC ist eine börsengelistete Unternehmensgruppe im Hanf- und Cannabis-Sektor und verfolgt eine auf die EU fokussierte Buy and Build-Investmentstrategie.

Die Gruppe umfasst die gesamte Wertschöpfungskette vom Anbau über die Produktion bis zum Handel - vom Feld ins Regal. Kerngeschäfte der vertikal integrierten Tochterunternehmen sind Forschung und Entwicklung, die Produktion sowie die Vermarktung von Hanf-, CBD und Cannabis-Produkten.

SYNBIOTIC hat eine klare paneuropäische Strategie, die Expansion entlang der Wertschöpfungsketten ihrer Geschäftsbereiche - Hanf und CBD, medizinischem Cannabis sowie Konsumcannabis - weiter auszubauen.



