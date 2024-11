Ende Oktober hatte ASML überraschend seine Planvorgaben für das kommende Jahr 2025 gesenkt. Die Aktie ist daraufhin deutlich eingebrochen und arbeitet weiter an einer Stabilisierung. Am Donnerstag informierte der Konzern auf dem Kapitalmarkttag über die zukünftige Strategie und Technologieentwicklung; mehr Details dazu gibt es hier. Das Unternehmen erwartet in den kommenden fünf Jahren ein durchschnittliches jährliches Umsatzwachstum von 8 bis 14 Prozent, das insbesondere durch die zunehmende Nachfrage ...

Den vollständigen Artikel lesen ...