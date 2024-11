Original-Research: Shelly Group AD - von Montega AG



Einstufung von Montega AG zu Shelly Group AD



Unternehmen: Shelly Group AD

ISIN: BG1100003166



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 14.11.2024

Kursziel: 49,00 EUR

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Analyst: Bastian Brach



Q3: Dynamische Erlösentwicklung bei hoher Kostendisziplin - einmaliger Sondereffekt belastet EBIT



Die Shelly Group hat heute den 9M-Finanzbericht vorgelegt, mit dem die vorläufig berichteten Umsatzzahlen bestätigt wurden. Das Unternehmen blickt zuversichtlich auf die anstehende Black Week und scheint produktseitig optimal vorbereitet zu sein.



[Tabelle]



Attraktive Wachstumsraten in schwierigem Marktumfeld: Während derzeit zahlreiche Unternehmen im Bereich Consumer-Electronics mit der schwachen Konsumentenstimmung insbesondere in Deutschland hadern, gelingt dem Smart Home-Anbieter weiterhin ein beeindruckendes profitables Wachstum oberhalb der 40%-Marke. Neben der DACH-Region konnten dabei auch die restlichen europäischen Länder sowie das Segment Rest der Welt im Neunmonatszeitraum jeweils über 40% wachsen. Hervorzuheben sind hierbei vor allem Italien als mittlerweile zweitwichtigster Einzelmarkt für Shelly sowie UK, welches den größten Smart-Home-Markt Europas darstellt und in den kommenden Jahren ein relevanter Treiber der weiteren Expansion sein dürfte.

Promotionen zur Sortimentsbereiningung führen zu negativem Einmaleffekt: Mit Blick auf die Bottom Line überrascht das im Vergleich zu den Vorquartalen schwache EBIT. Dieses ist auf einen Einmaleffekt in den Vertriebskosten (Q3/24: 23,9%, +16,5PP yoy) zurückzuführen, da Shelly für den Abverkauf von Altprodukten der 1. Generation die verkaufsfördernden Massnahmen von Händlern unterstützt hat. Gleichzeitig zeigt Shelly eine beeindruckende Kostendisziplin bei den Verwaltungskosten, die in den vergangenen beiden Quartalen sogar in absoluten Zahlen leicht gesunken und im 9M-Jahresvergleich nur um 14,4% gestiegen sind. Das weiterhin hohe Umsatzwachstum dürfte u.E. auch in Zukunft zu einer stetig sinkenden Verwaltungskostenquote führen und damit Spielraum für weitere Produkt- und Marketinginvestitionen lassen. Die EBIT-Guidance für das Gesamtjahr sehen wir trotz der negativen Einmaleffekte in Q3 nicht in Gefahr.

Fazit: Shelly bleibt auf Kurs, die eigene Guidance zu erreichen und auch in diesem Jahr mehr als 40% zu wachsen. Auch für die Folgejahre sind wir aufgrund der kommenden Produktupdates sowie der geografischen Expansion in weniger penetrierte Märkte optimistisch, dass dieses Niveau beibehalten werden kann. Wir bekräftigen unser Rating und das Kursziel.

