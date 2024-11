Einstellung AufnahmeISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: AnmerkungenCA60007L1004 Millbank Mining Corp. 14.11.2024 CA74167W1032 Primary Hydrogen Corp. 15.11.2024 Tausch 1:1CA55973N4030 Magnum Goldcorp Inc. 14.11.2024 CA55973N5029 Magnum Goldcorp Inc. 15.11.2024 Tausch 4:1KYG2287A2093 Color Star Technology Co. Ltd. 14.11.2024 KYG2287A1269 Color Star Technology Co. Ltd. 15.11.2024 Tausch 100:1CA69783Y2024 Pan American Energy Corp. 14.11.2024 CA69783Y3014 Pan American Energy Corp. 15.11.2024 Tausch 10:1