Nach der Rally aufgrund des Wahlsiegs von Donald Trump lassen es die US-Börsen in dieser Woche ruhiger angehen. Die wichtigsten Indizes starteten am heutigen Donnerstag kaum verändert in den Handel. Größere Gewinnmitnahmen blieben bisher allerdings aus. Die Rally bei der Amazon-Aktie setzt sich derweil ungehindert fort und der Titel hat ein frisches Allzeithoch erreicht. Kein Wunder, denn auch in diesem Bereich hat das Unternehmen die Nase vorn.Zu Beginn der KI-Revolution wurde Amazons AWS häufig ...

Den vollständigen Artikel lesen ...