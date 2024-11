Der DAX hat am Nachmittag ins Plus gedreht. Am Handelsende stand ein Plus von 1,4 Prozent auf 19.248,13 zu Buche. Von seinem Rekord Ende Oktober bei 19.674 Punkten hatte sich der DAX zuvor zeitweise schon mehr als vier Prozent entfernt. Auch der MDAX fand den Weg ins Plus und gewann am Ende 0,8 Prozent auf 26.455,87 Punkte hinzu.Neben Sorgen vor den Auswirkungen der künftigen Trump-Politik bewegt stand auch die Berichtssaison im Fokus. Am Vortag war Siemens Energy mit einem der größten Tagesgewinne ...

Den vollständigen Artikel lesen ...