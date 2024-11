Glarner Kantonalbank AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Erfolgreicher Pensionsplanungsevent der Glarner Kantonalbank



15.11.2024 / 07:00 CET/CEST





Glarus, 15. November 2024 - Die Glarner Kantonalbank (GLKB) führte am Donnerstag, 14. November einen äusserst gut besuchten Pensionsplanungsevent in der lintharena in Näfels durch. Über 200 Kundinnen und Kunden wohnten dem Anlass bei und informierten sich über wichtige Vorbereitungsschritte für den dritten Lebensabschnitt. Die Glarner Kantonalbank konnte am Donnerstag, 14. November 2024 zahlreiche Kundinnen und Kunden zum Pensionsplanungsevent in der lintharena in Näfels begrüssen. Diese Veranstaltung bot eine wertvolle Gelegenheit, sich umfassend über finanzielle Planungsschritte vor der Pension zu informieren und sich mit Experten auszutauschen. Der Anlass wurde mit einer Begrüssung durch Marco Küng, Leiter Kundenberatung und Filialgruppenleiter a. i., eröffnet - er hiess alle Anwesenden herzlich willkommen und betonte die Bedeutung, aber auch die Chancen einer sorgfältigen Pensionsplanung. Darauf folgten informative Referate diverser Experten der GLKB zu den Themen Vorsorge, Anlegen und Erbschaft. Im Nachgang hatten die Kundinnen und Kunden die Gelegenheit, sich bei einem Apéro auszutauschen und den Abend gemütlich ausklingen zu lassen.



Die positive Resonanz und das grosse Interesse der Teilnehmenden zeigten, wie wichtig und aktuell das Thema ist. Mit lokalen Experten und einem umfassenden Beratungs- und Produktangebot deckt die Glarner Kantonalbank die diesbezüglichen Bedürfnisse vollumfänglich ab.



