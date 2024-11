EQS-News: Biotest AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Wirtschaftsminister Mansoori und Oberbürgermeister Benz besuchen Plasmazentrum von Biotest in Darmstadt und rufen zur Plasmaspende auf



15.11.2024

PRESSEMITTEILUNG Wirtschaftsminister Mansoori und Oberbürgermeister Benz besuchen Plasmazentrum von Biotest in Darmstadt und rufen zur Plasmaspende auf Plasmaspendezentren in Europa zur langfristigen Sicherung der Plasmaversorgung

Dreieich, 15. November 2024. Darmstadts modernstes Blutplasmaspende-Zentrum im TOWN HOUSE im ehemaligen Kaufhaus Römer am Weißen Turm hatte prominenten Besuch. Zahlreiche Gäste aus Politik und Wirtschaft nutzten am 14. November die Gelegenheit, das hochmoderne Plasmaspendezentrum in der Ernst-Ludwig-Straße 12 zu besichtigen. Unter den Gästen waren unter anderem der hessische Wirtschaftsminister und stellvertretende Ministerpräsident Kaweh Mansoori, der Darmstädter Oberbürgermeister Hanno Benz sowie die Landtagsabgeordneten Peter Franz und Bijan Kaffenberger. Das Zentrum wird von der Plasma Service Europe GmbH betrieben, einer hundertprozentigen Tochter der Biotest AG, die vor mehr als 20 Jahren gegründet wurde, um die Plasmaspende in Deutschland zu stärken. Hessens Wirtschaftsminister Kaweh Mansoori betont: "Das Darmstädter Plasmazentrum gegenüber dem Weißen Turm ist nicht nur ein wichtiger Schritt für die Versorgung der Patienten mit lebensrettenden Medikamenten. Es schafft auch qualifizierte Arbeitsplätze und belebt die Innenstadt an prominenter Stelle. Sowohl die Menschen aus der Region, die dem Aufruf zur Plasmaspende folgen, als auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter leisten einen wichtigen Beitrag zur Versorgung schwerkranker Patienten". Oberbürgermeister Hanno Benz sieht das neue Plasmazentrum als Chance, das Thema Blutplasmaspende stärker in den Fokus der Öffentlichkeit zu rücken. "Die Blutspende ist bekannt, die Plasmaspende weniger. Dabei ist auch Plasma ein lebenswichtiger Bestandteil medizinischer Behandlungen, insbesondere bei der Versorgung von Menschen mit schweren Erkrankungen. Es ist wichtig, die Bedeutung der Plasmaspende in unserer Gesellschaft hervorzuheben und mehr Menschen dazu ermutigen, regelmäßig zu spenden. Jede Spende kann Leben retten, und gemeinsam können wir die Patientenversorgung nachhaltig verbessern". Neben dem Vorstandsvorsitzenden der Biotest AG, Peter Janssen, und der Geschäftsführung der Plasma Service Europe GmbH waren einige interessante Gäste anwesend. So zum Beispiel Dr. Gerd Klock, Patientenvertreter der dsai e.V., einer Patientenorganisation für angeborene Immundefekte. Er erzählte seine bewegende Lebensgeschichte und sprach mit den interessierten Gästen über die für ihn lebensnotwendige Plasmaspende. Die Plasma Service Europe GmbH hat einen wichtigen Versorgungsauftrag: Plasma dient als Grundlage für verschiedene, oft lebenswichtige Medikamente. Viele seltene Erkrankungen werden mit Medikamenten aus Blutplasma behandelt. Da Blutplasma nicht künstlich hergestellt werden kann, sind Plasmaspenden für viele Menschen überlebenswichtig. Der Vorstandsvorsitzende der Biotest AG, Peter Janssen, begrüßte die Anwesenden und hob die Vorteile des zentral gelegenen Standorts hervor: "Die hochmoderne Ausstattung des Zentrums von Plasma Service sorgt für eine angenehme Atmosphäre, in der sich die Spenderinnen und Spender wohlfühlen. Das motivierte und fachlich qualifizierte Team ermöglicht an fünf Tagen in der Woche, von Montag bis Freitag, eine komfortable und reibungslose Spende unter professioneller medizinischer Betreuung. Wir hoffen, auch viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Biotest AG hier in Darmstadt begrüßen zu dürfen." Die Verarbeitung des gesammelten Plasmas erfolgt ausschließlich in Deutschland bei der Biotest AG in Dreieich. Regelmäßige Audits in Deutschland stellen sicher, dass die hohen gesetzlichen und internen Qualitäts- und Sicherheitsanforderungen erfüllt werden. Über menschliches Blutplasma Menschliches Blutplasma ist der Ausgangsstoff für die Herstellung von Plasmaproteinpräparaten, die zur Behandlung verschiedener Erkrankungen des Immunsystems, des Blutsystems sowie in der Notfallmedizin eingesetzt werden. Biotest gehört zu den sechs größten Herstellern von Plasmaproteinprodukten weltweit. Über Plasma Service Europe Die Plasma Service Europe GmbH ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Biotest AG, die 2001 gegründet wurde und heute 14 der modernsten Plasmapheresezentren in Deutschland betreibt. Die Kernkompetenz liegt in der Gewinnung von Blutplasma. Bis heute konnten mehr als 170.000 Spenderinnen und Spender begrüßt werden. Das Ziel für die Zukunft ist es, noch mehr Patienten mit lebenswichtigen Medikamenten versorgen zu können. Über Biotest Biotest ist ein Anbieter von biologischen Arzneimitteln, die aus menschlichem Plasma gewonnen werden. Mit einer Wertschöpfungskette, die von der vorklinischen und klinischen Entwicklung bis zur weltweiten Vermarktung reicht, hat sich Biotest vorrangig auf die Anwendungsgebiete Klinische Immunologie, Hämatologie und Intensiv- und Notfallmedizin spezialisiert. Biotest entwickelt und vermarktet Immunglobuline, Gerinnungsfaktoren und Albumin, die auf Basis menschlichen Blutplasmas produziert werden und bei Erkrankungen des Immunsystems oder der blutbildenden Systeme zum Einsatz kommen. Biotest beschäftigt weltweit mehr als 2.400 Mitarbeiter. Die Stamm- und Vorzugsaktien der Biotest AG sind im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet. Seit Mai 2022 ist Biotest Teil der Grifols Gruppe, Barcelona, Spanien (www.grifols.com). IR Kontakt: Dr. Monika Baumann (Buttkereit)

Telefon: +49-6103-801-4406

E-Mail: ir@biotest.com PR Kontakt: Dirk Neumüller

Telefon: +49 -6103-801-269

E-Mail: pr@biotest.com Biotest AG, Landsteinerstr. 5, 63303 Dreieich, www.biotest.com Stammaktie: WKN: 522720; ISIN: DE0005227201

Vorzugsaktie: WKN: 522723; ISIN: DE0005227235

Notiert: Frankfurt (Prime Standard)

Freiverkehr: Berlin, Düsseldorf, Hamburg/ Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Disclaimer

Dieses Dokument enthält zukunftsgerichtete Aussagen zur gesamtwirtschaftlichen Entwicklung sowie zur Geschäfts-, Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage der Biotest AG und ihrer Tochtergesellschaften. Diese Aussagen beruhen auf den derzeitigen Plänen, Einschätzungen, Prognosen und Erwartungen des Unternehmens und unterliegen insofern Risiken und Unsicherheitsfaktoren, die dazu führen können, dass die tatsächliche wesentlich von der erwarteten Entwicklung abweicht. Die zukunftsgerichteten Aussagen haben nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Gültigkeit. Biotest beabsichtigt nicht, die zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren und übernimmt dafür keine Verpflichtung.



