Reply, globaler Systemintegrator und SAP Gold Partner, wurde von Forrester im "SAP Services Landscape" aufgenommen. Diese Auszeichnung unter namhaften Anbietern bestätigt die umfassende Erfahrung und Kompetenz der auf SAP spezialisierten Unternehmen Syskoplan Reply, 4brands Reply, Power Reply, Sprint Reply und Portaltech Reply.

In seinem Report definiert das führende globale Marktforschungs- und Beratungsunternehmen Forrester SAP-Dienstleister als: "SAP-zertifizierte Servicepartner, bei denen es sich um globale Systemintegratoren und/oder regionale Unternehmen handelt, die intensiv in SAP-Produkten und -Lösungen geschult sind und strategische und betriebswirtschaftliche Beratung, Design, Produkteinführung, Systemintegration, Tests, Deployment und Rollout, kontinuierliches Änderungsmanagement sowie Support-Services für SAP-Produkte anbieten."

Die auf SAP-Technologien spezialisierten Unternehmen der Reply Gruppe bieten branchenübergreifend ganzheitliche SAP-Services und unterstützen Kunden dabei, ihre Geschäftsprozesse zu optimieren. Die Expertise umfasst ein breites Spektrum an SAP-Cloud-Technologien, wie SAP S/4HANA Cloud (RISE with SAP), Business Process Transformation (SAP Signavio), SAP Customer Experience, SAP Business Technology Platform, SAP Digital Supply Chain, SAP ARIBA, SAP Concur sowie SAP Business AI.

Filippo Rizzante, CTO von Reply, kommentiert: "Unser agiler Ansatz beim Entwickeln innovativer Lösungen mit SAP-Produkten, die weltweit in verschiedenen Branchen eingesetzt werden, spiegelt unser Engagement für unsere Partnerschaft mit SAP wider. Die Anerkennung durch Forrester hebt unsere umfassende Beratungs- und Implementierungskompetenz als SAP Gold Partner hervor und unterstreicht unser Bestreben, unsere Kunden im gesamten SAP-Ökosystem zu unterstützen."

Diese jüngste Anerkennung von Forrester reiht sich ein in eine Reihe von prestigeträchtigen Auszeichnungen, die Reply erhalten hat. Dazu zählt die Anerkennung als "Best in Class" im PAC RADAR "Führende SAP-Dienstleister in Europa und Deutschland 2024". Zusätzlich erhielt Reply zehn Jahre in Folge den "SAP Quality Award", den "SAP Pinnacle Award for Customer Excellence" und eine Top-3-Nominierung in der Kategorie "Customer Experience Delivery Quality".

Reply [EXM, STAR: REY] ist spezialisiert auf die Konzeption und Implementierung von Lösungen, die auf neuen Kommunikationskanälen und digitalen Medien basieren. Mit einem Netzwerk hoch spezialisierter Unternehmen definiert und entwickelt Reply Geschäftsmodelle, die durch KI, Big Data, Cloud Computing, digitale Medien und dem Internet der Dinge ermöglicht werden. Reply bietet Beratung, Systemintegration und Digital Services für Unternehmen aus den Bereichen Telekommunikation und Medien, Industrie und Dienstleistungen, Banken und Versicherungen sowie öffentliche Verwaltung.

