HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Deutsche Euroshop nach "soliden Neunmonatszahlen" auf "Hold" mit einem Kursziel von 27 Euro belassen. Analyst Kai Klose hob in einer am Freitag vorliegenden Studie den angehobenen Ausblick für dieses Jahr und die positive Tendenz bei den Mieteinnahmen des Einkaufszentren-Betreibers hervor. Er geht davon aus, dass der geringe Streubesitz und die geringe Börsenliquidität der Aktie dem Kurs weiter im Weg stehen./tih/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 15.11.2024 / 06:29 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0007480204