ProSiebenSat.1 Media (PSM) hat ordentliche Ergebnisse für das dritte Quartal 2024 gemeldet. Die organischen Umsätze blieben im Vergleich zum Vorjahr stabil und entsprachen den Konsenserwartungen, da das starke Commerce- und Ventures-Geschäft schwache Einnahmen aus TV-Werbung sowie dem Dating- und Video-Segment ausglich. Das bereinigte EBITDA sank im Jahresvergleich um 6 % auf 104 Mio. EUR (Marge: 11,8 %, -60 Basispunkte im Vergleich zum Vorjahr) und übertraf die Konsenserwartungen um 5 %. PSM bestätigte seine Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2024 bei etwa 3,95 Mrd. EUR (+/- 150 Mio. EUR), erwartet jedoch nun ein bereinigtes EBITDA unterhalb des Zielwerts von 575 Mio. EUR (+/- 50 Mio. EUR). Die Analysten von mwb research erkennen PSMs Bemühungen um operative Effizienzsteigerungen und strategische Investitionen in lokale Inhalte an. Sie bleiben jedoch vorsichtig in Bezug auf die zukünftigen Aussichten des Unternehmens, angesichts der verhaltenen Verbraucherstimmung, insbesondere in Deutschland, des geplanten Verkaufs von Wachstumstreibern (flaconi und Verivox) und eines schwachen Dating-Geschäfts. Das Kursziel bleibt bei 6,00 EUR. Nach dem jüngsten Kursrückgang (-20 % in den letzten 30 Tagen) heben die Analysten jedoch ihre Bewertung von Halten auf Kaufen an. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/ProSiebenSat.1%20Media%20SE