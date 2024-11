Die Dermapharm Holding SE (DMP) berichtete über ein solides Ergebnis für das dritte Quartal 2024. Die Umsätze stiegen im Quartal um 10 % im Vergleich zum Vorjahr, während das bereinigte EBITDA um 15 % im Vergleich zum Vorjahr auf 87 Mio. EUR anstieg, wobei sich die Marge um 1,4 Prozentpunkte auf 28,0 % verbesserte. Das starke Umsatz- und bereinigte EBITDA-Wachstum im margenstarken Bereich Markenpharmazeutika konnte die Schwäche bei anderen Gesundheitsprodukten sowohl im dritten Quartal als auch in den ersten neun Monaten mehr als ausgleichen. Auch die positive Entwicklung bei Arkopharma (stabile Umsätze im Vergleich zum Vorjahr und höheres bereinigtes EBITDA im dritten Quartal) war ermutigend. Angesichts der guten Fortschritte in den ersten neun Monaten ist DMP zuversichtlich, die Jahresprognose 2024 für den Umsatz von 1,17 Mrd. EUR bis 1,21 Mrd. EUR (+5 % im Vergleich zum Vorjahr am Mittelwert) und ein bereinigtes EBITDA von 305 Mio. EUR bis 315 Mio. EUR (stabil im Vergleich zum Vorjahr) zu erreichen. Strategische Initiativen (einschließlich der erfolgreichen Integration von Montavit), die Expansion der internationalen Präsenz und Synergien zwischen den komplementären Segmenten sollten das Umsatzwachstum und die Rentabilität weiter antreiben. Die Analysten von mwb research passen ihre Schätzungen leicht an und bestätigen ihre KAUF-Empfehlung für DMP mit einem unveränderten Kursziel von 41,50 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter research-hub.de/companies/Dermapharm%20Holding%20SE