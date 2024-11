Auszeichnung der 25 führenden Unternehmen mit den besten Arbeitsplatzkulturen der Welt

Experian ist von Fortune und Great Place to Work in das Ranking der World's Best Workplaces 2024 gewählt worden. Mit dieser Auszeichnung werden 25 ausgewählte globale Unternehmen mit den weltweit besten Arbeitsplatzkulturen gewürdigt. Die Anerkennung bestätigt die "People First"-Kultur von Experian, die Inklusion, Zusammenarbeit und Innovation fördert und das Wohlbefinden, die persönliche Entwicklung und den Aufstieg der Teammitglieder in den Vordergrund stellt.

Für die 14. Jahresausgabe dieser prestigeträchtigen internationalen Liste befragte Great Place To Work 6,2 Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer weltweit zu den wichtigsten Faktoren, die herausragende Arbeitsplätze kennzeichnen, und analysierte Arbeitsplatzprogramme von Unternehmen, die insgesamt 18 Millionen Beschäftigte rund um den Globus erreichen. Die Unternehmen wurden nach ihren Initiativen zur Schaffung attraktiver Arbeitsplätze und zur positiven Beeinflussung von Menschen und Gemeinschaften in mehreren Ländern rund um den Globus bewertet.

"Dies ist eine bedeutende Anerkennung", erklärt Brian Cassin, Chief Executive Officer bei Experian. "Sie bezeugt die harte Arbeit, den Einsatz und die Kreativität, die unsere Mitarbeitenden Tag für Tag in unser Unternehmen einbringen, und ihre kontinuierlichen Anstrengungen für Exzellenz, Innovation und Zusammenarbeit."

Unter den wichtigsten globalen Programmen, die dazu beitragen, eine Arbeitsumgebung zu schaffen, in dem alle Teammitglieder erfolgreich sein können, sind die vielfältigen Ressourcengruppen für Beschäftigte, Ersthelfer bei psychischen Problemen von Mitarbeitenden, Technologie-Hackathons, die die Innovationskraft der Teams stärken, sowie Gelegenheiten zur Karriereentwicklung und beruflichen Weiterbildung wie eine Karrierewoche, die Experian University oder der Leadership Exchange.

"Seit Langem streben wir an, einer der besten Arbeitgeber der Welt zu sein, und in den letzten Jahren haben wir dies zu unserer Priorität gemacht", berichtet Jacky Simmonds, Chief People Officer bei Experian. "Unsere Entwicklung ist geprägt von dem unerschütterlichen Engagement, unsere Mitarbeitenden stets an die erste Stelle zu setzen und eine Kultur der Zusammenarbeit und Inklusion zu fördern, die uns von anderen Unternehmen unterscheidet."

Die besten Arbeitgeber der Welt haben ihren Erfolg bei der Schaffung großartiger Arbeitsplätze und ihren Einfluss auf ihre Mitarbeitenden und Gemeinschaften durch ihre Platzierung auf den nationalen Listen unter Beweis gestellt. Für eine Berücksichtigung müssen Unternehmen als herausragende globale Arbeitgeber identifiziert werden, indem sie im Jahr 2022 oder Anfang 2023 auf mindestens fünf Best Workplaces-Listen in Asien, Europa, Lateinamerika, Afrika, Nordamerika oder Australien vertreten sind. Ferner müssen die Unternehmen weltweit mindestens 5.000 Beschäftigte haben, von denen mindestens 40 (oder 5.000) außerhalb des Landes ihres Hauptsitzes tätig sind.

Über Experian

Experian ist ein globales Daten- und Technologieunternehmen, das Menschen und Unternehmen weltweit neue Perspektiven eröffnet. Mithilfe einer einzigartigen Kombination aus Daten, Analysen und Software tragen wir dazu bei, Kreditvergabepraktiken neu zu definieren, Betrug aufzudecken und zu verhindern, das Gesundheitswesen zu vereinfachen, digitale Marketinglösungen bereitzustellen und detailliertere Einblicke in den Automobilmarkt zu gewinnen. Zudem helfen wir Millionen von Menschen, ihre finanziellen Ziele zu erreichen und dabei Zeit und Geld zu sparen.

Wir sind in einer Reihe von Segmenten tätig, von Finanzdienstleistungen bis hin zu Gesundheitswesen, Fahrzeugbau, Agrarfinanzierung und Versicherungswesen und vielen weiteren Branchensegmenten.

Wir investieren in talentierte Mitarbeiter und neue fortschrittliche Technologien, um das Potenzial von Daten zu nutzen und Innovationen voranzutreiben. Als FTSE 100-Indexunternehmen, das an der Londoner Börse (EXPN) geführt wird, beschäftigen wir ein Team von 22.500 Mitarbeitern in 32 Ländern. Experian hat seine Unternehmenszentrale in Dublin (Irland). Weitere Informationen finden Sie unter experianplc.com.

Experian und die hier verwendeten Experian-Marken sind Marken oder eingetragene Marken von Experian und seinen verbundenen Unternehmen. Andere hier erwähnte Produkt- und Firmennamen sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

