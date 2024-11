Der DAX hat seinen Schlingerkurs am Freitag mit einem moderaten Verlust beendet. Letztlich sank der deutsche Leitindex um 0,3 Prozent auf 19.210,81 Punkte, nachdem er im Tagesverlauf komplett innerhalb der Handelsspanne vom Vortag geblieben war. Der MDAX schloss am Freitag 0,2 Prozent tiefer mit 26.411,07 Punkten. Auf Wochensicht bewegte sich der DAX trotz deutlicher Schwankungen unter dem Strich ebenfalls kaum vom Fleck. In Europa gab es ebenfalls negative Vorzeichen. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx ...

