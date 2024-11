Nach der US-Wahl: Bitcoin, Gold & die Aktien der Woche im Fokus (u.a.Tesla, Alibaba, Nvidia, Netflix)

Anzeige / Werbung

Einen Ausbruchsversuch startet der DAX am Mittwoch auf der Unterseite und markierte mit 18.838 Punkten ein neues Monatstief. Dies war insofern spannend, als dass wir hier per Schlusskurs die 19.000 in den Feierabend retten konnten und bereits am Donnerstag die Gegenbewegung sahen. Sie wurde von Rekordgewinnen des Siemens-Konzerns angefeuert und brachte den DAX bis zur 19.300er-Region zurück. Von dort aus gilt es nun zu entscheiden, ob der Ausbruchsversuch unter 19.000 Punkten nur ein Herbstgewitter war. Heute hält sich der DAX zumindest recht gut, was auch auf den Bitcoin anzuwenden ist. Dieser war zwischenzeitlich deutlich über 93.000 US-Dollar gestiegen.

Eine Korrektur sahen wir auch im Goldpreis und beim Euro-Dollar, der zwischenzeitlich sogar ein neues Mehrmonatstief zeigte. Diese Assetklassen hatten wir ebenso im Blick wie den Ölpreis, bevor wir uns US-Daten zum Einzelhandel zuwendeten.

Die US-Einzelhandelsumsätze für den Monat Oktober sind im Monatsvergleich mit +0,4 Prozent in der Headline um 0,1 Prozent besser als erwartet ausgefallen. Im Jahresvergleich ist das eine Steigerung um +2,8 Prozent (Vormonat war +1,74 Prozent und damit sind realen Umsätze das erste Mal seit vielen Monaten wieder positiv. Ohne Autos und Gas legten die Einzelhandelsumsätze jedoch nur bei +0,1 Prozent zu, nach +0,7 Prozent im Vormonat.

Bei den großen Werten an der Wall Street spielten Quartalszahlen weitere eine dominante Rolle. Wir blickten daher auf Walt Disney, die vor allem im Streaminggeschäft weiter wachsen und Gewinne schreiben. Der Platzhirsch Netflix ist allerdings vom Momentum der Aktien noch deutlich stärker, wie wir feststellen.

Nach der US-Wahl profitierte in erster Linie Tesla von den Personalien und der Verbindung zu Donald Trump. Die Aktien korrigieren den starken Anstieg nun jedoch. Noch deutlicher leiden fast schon die Impfstoffhersteller, nachdem der potenzielle Gesundheitsminister als Impfgegner gilt. Moderna und BioNTech zählen daher heute ebenso zu den Verlierern, wie eine Pfizer.

Erste Zahlen der China-Techs zeigen im Sektor weiteres Wachstum, was jedoch im Aktienkurs keine Euphorie auslöste. Alibaba und JDcom analysieren wir stellvertretend und blicken dann am Ende des Videos im Ausblick auf die kommende Woche auf die Charts von Walmart und Nvidia, die zur Wochenmitte ihre Ergebnisse vorstellen werden.

