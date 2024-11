An den US-Aktienmärkten dominierten am Freitag die roten Vorzeichen. Der Dow verabschiedete sich mit einem Tagesminus von 0,7 Prozent auf 43.444,99 Punkte ins Wochenende. Der S&P 500 gab sogar 1,3 Prozent nach und ging bei 5.870,62 Punkten aus dem Handel. Ein US-Titel schoss zeitweise aber sogar 70 Prozent in die Höhe.Von der Euphorie zu Wochenbeginn ist am Ende der Handelswoche nicht mehr viel übrig. War der Dow am Montag noch mit einem Rekordhoch in die Woche gestartet, ging ihm seit Mittwoch ...

