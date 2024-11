EQS-News: DATAGROUP SE / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung/Aktienrückkauf

DATAGROUP beschließt umfangreiches Maßnahmenpaket zur Steigerung des Shareholder Value Aktienrückkauf von bis zu 9,79 % des Grundkapitals

Abspaltung der Digitalisierungstochter Almato AG in Prüfung, um klarere Positionierung beider Unternehmen und strategische Fokussierung auf weiteres organisches Wachstum zu ermöglichen

Abspaltung im Verhältnis 1:1 und Börsenlisting der neuen Almato-Aktie geplant

Dividende soll zu Gunsten der beiden ersten Schritte ausgesetzt werden

Segmentwechsel in den m:access der Münchner Börse bei vollem Beibehalt des bisherigen Transparenzniveaus geplant

Unternehmensguidance für das Geschäftsjahr 2023/2024 vollumfänglich bestätigt, vorläufige Zahlen werden planmäßig am 21. November 2024 veröffentlicht Pliezhausen, 16. November 2024. Vorstand und Aufsichtsrat der DATAGROUP SE (WKN: A0JC8S) haben ein umfangreiches Paket zur Steigerung des Shareholder Value beschlossen. Neben einem Aktienrückkauf in Höhe von bis zu 9,79 % des Grundkapitals der Gesellschaft wird die Abspaltung der Konzerntochter Almato AG ("Almato") im Verhältnis 1:1 geprüft. Zu Gunsten dieser beiden Schritte soll die Dividendenzahlung für das Geschäftsjahr 2023/2024 ausgesetzt werden. Almato ist im Bereich Digitalisierung von Geschäftsprozessen und Softwareentwicklung tätig. Das Geschäftsmodell unterscheidet sich grundlegend von DATAGROUP mit dessen auf langlaufenden Verträgen basierenden IT-Outsourcing-Angebot CORBOX. Beide Unternehmen könnten sich durch die Abspaltung nach Ansicht des Unternehmens daher zukünftig klarer am Markt positionieren und ihre Wachstums- und Zukunftsstrategien noch fokussierter verfolgen. Um in Erwartung steigender Regulierung für Aktien, die wie DATAGROUP heute im Börsensegment Scale der Frankfurter Wertpapierbörse notiert sind, auch zukünftig flexibel agieren zu können, plant DATAGROUP den Segmentwechsel in den m:access der Münchner Wertpapierbörse. Das bisherige Transparenzniveau soll dabei vollumfänglich beibehalten werden. Die genannten Schritte sollen das Geschäftsmodell von DATAGROUP mit einer noch klareren Fokussierung auf das CORBOX-Kerngeschäft stärken. Der Vorstand bekräftigt hiermit erneut vollumfänglich die Guidance für das Geschäftsjahr 2023/2024, die vorläufigen Zahlen werden am kommenden Donnerstag, den 21. November 2024, veröffentlicht. AKTIENRÜCKKAUF von bis zu 9,79 % des grundkapitals Um das im Rahmen der aktuellen Marktschwäche niedrige Kursniveau zu nutzen, hat der Vorstand gemäß der Ermächtigung der Hauptversammlung 2023 ein Aktienrückkaufprogramm im Volumen von bis zu 9,79 % des Grundkapitals beschlossen. Das Gremium ist der Ansicht, dass sich der anhaltend gute Geschäftsverlauf, mit dem sich DATAGROUP sehr positiv vom Wettbewerb absetzt, in den vergangenen Monaten nicht im Kursverlauf der DATAGROUP-Aktie widerspiegelt. Ab dem 20. November 2024 sollen daher bis zu 9,79 % (10 % abzüglich der eigenen Aktien von derzeit 17.541 Stück) der im Umlauf befindlichen Aktien im Rahmen eines öffentlichen Aktienrückkaufangebots gegen Zahlung eines Angebotspreises in Höhe von 42,13 EUR je Aktie erworben werden. Die zurückgekauften Aktien können für alle gesetzlichen Verwendungsoptionen wie die Einziehung, die Verwendung zur Finanzierung von Unternehmensübernahmen und auch für Mitarbeiteraktienprogramme verwendet werden. Die zugehörige Ad hoc-Meldung steht unter folgendem Link zur Verfügung: https://www.datagroup.de/investieren/ir-information/ad-hocs-directors-dealings/, die Angebotsunterlage wird am 20. November 2024 im Bundesanzeiger und auf der DATAGROUP Website veröffentlicht werden. Abspaltung der Digitalisierungstochter Almato AG WIRD GEPRÜFT, UM klarere Positionierung beider Unternehmen und strategische Fokussierung auf weiteres organisches Wachstum ZU ERMÖGLICHEN Almato ist im Bereich der Digitalisierung von Geschäftsprozessen sowie in der Softwareentwicklung für Unternehmen und öffentliche Institutionen tätig. In Zukunft plant Almato, ein neues Geschäftsfeld durch das Softwareprodukt Bardioc signifikant auszubauen. Bardioc ist eine semantische Datenplattform, die als Software-as-a-Service (SaaS) angeboten wird und die Analyse großer Datenmengen ermöglicht. Die Plattform unterstützt Unternehmen und Behörden bei der Implementierung von KI-Anwendungen, der Implementierung hochkomplexer Datenanalysen für datengetriebene Geschäftsmodelle und der Automatisierung von Prozessen. Mit Bardioc wird zudem eine internationale Expansion angestrebt. Die Prüfung der Abspaltung und des Börsenlistings der 100 %-Beteiligung Almato erfolgt aus klaren Shareholder-Value-Gesichtspunkten. Die Abspaltung soll im Verhältnis 1:1 umgesetzt werden, d. h. jeder DATAGROUP-Aktionär erhält für eine DATAGROUP-Aktie eine Aktie der Almato ohne weitere Zuzahlung. Es wird davon ausgegangen, dass beide Unternehmen getrennt höher bewertet werden als in der heutigen Konstellation. Durch die Trennung der beiden unterschiedlichen Geschäfts- und Wachstumsmodelle können sich beide Unternehmen zukünftig klarer am Markt positionieren und ihre Wachstums- und Zukunftsstrategien noch fokussierter verfolgen. DATAGROUP wird sich weiter auf das bewährte und erfolgreiche Geschäftsmodell mit einem Fokus auf die Positionierung als führender IT-Outsourcingpartner für den deutschen Mittelstand konzentrieren und vor allem das organische Wachstum weiter vorantreiben. Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat DATAGROUP begonnen, die eigene IT-Service-Produktion durch den Einsatz der KI-Technologie HIRO zu optimieren, und erzielt hierbei bereits laufend ansteigende, sehr gute Erfolge. Die Produktivität und Effizienz dieser eigenen IT-Service-Produktion soll durch den Einsatz der KI-Technologie HIRO weiter signifikant zunehmen und das Margenniveau dadurch mittelfristig deutlich steigen. Durch den Einsatz von HIRO bildet sich ein Alleinstellungsmerkmal der DATAGROUP in der IT-Service-Branche aus und bringt DATAGROUP in eine führende Position in Bezug auf das steigende organische Wachstum. Almato als reines Softwareunternehmen mit einem starken Fokus auf Software-as-a-Service (SaaS) will sich mit dem Produkt Bardioc zukünftig international aufstellen und sich auf Großkunden fokussieren. Die eigenständige Aufstellung der Almato soll es dem Unternehmen ermöglichen, sich die für sein geplantes Wachstum und die entsprechenden Investitionen benötigten Finanzierungsquellen, darunter auch den Kapitalmarkt, zu erschließen. Es wird erwartet, dass sich Almato durch diese eigenständige Positionierung auch den Zugang zu sehr spezialisierten Tech-Investoren eröffnen kann. Almato erwirtschaftet aktuell mit 150 Mitarbeitenden einen geplanten Jahresumsatz von rund 24 Mio. EUR und eine EBIT-Marge von über 25 %. Die unterschiedlichen Geschäftsmodelle von IT-Service-Unternehmen wie DATAGROUP und Software-/SaaS-Unternehmen wie Almato werden an der Börse unterschiedlich bewertet, eine klare Schärfung der Positionierung beider Unternehmen steigert daher aus Sicht von DATAGROUP den Shareholder Value. Dies insbesondere, da Software- und SaaS-Unternehmen wie Almato höhere Bewertungsmultiplikatoren aufgrund besserer Skalierbarkeit und Margen erzielen können und eine Abspaltung der Almato daher deren höhere Bewertung realisieren könnte. Der gesteigerte Wert der Almato AG würde den Gesamtwert der Gruppe für Aktionäre erhöhen, da DATAGROUP-Aktionäre im Verhältnis 1:1 für jede bestehende DATAGROUP Aktie eine Aktie der Almato erhalten würden. Die genannten Schritte tragen nach Ansicht der Gesellschaft erheblich zum Shareholder Value bei. Daher möchte das Unternehmen von seiner bisherigen Dividendenpolitik abweichen und die Dividende für das Geschäftsjahr 2023/2024 aussetzen. Statt dem Dividendenvolumen von 12,5 Mio. EUR des Vorjahres werden durch den Aktienrückkauf direkt bis zu 34,4 Mio. EUR an die Aktionäre zurückgegeben. Segmentwechsel in den m:access der Börse München bei vollem beibehalt der transparenz geplant DATAGROUP plant zudem einen Wechsel aus dem Segment Scale der Frankfurter Wertpapierbörse in das Segment m:access der Börse München. Die Handelsmöglichkeiten sind in diesen Segmenten vergleichbar. Die Gesellschaft wird das gewohnte Transparenzniveau beibehalten. Der Segmentwechsel erfolgt auch vor dem Hintergrund, dass der Gesetzgeber erwägt, zusätzliche regulatorische Anforderungen für das Segment Scale als KMU-Wachstumsmarkt einzuführen, welche für die anderen qualifizierten Freiverkehrssegmente nicht gelten. Aus Gründen der Flexibilität hatte sich die Gesellschaft bislang bewusst dafür entschieden, nicht in einem höher regulierten Marktsegment zu notieren. Durch den Wechsel in den etablierten m:access behält die Gesellschaft den regulatorischen Status quo bei. Zudem entstehen im m:access geringere Kosten. Unternehmensguidance für das Geschäftsjahr 2023/2024 vollumfänglich bestätigt, vorläufige Zahlen werden planmäßig am 21. November 2024 veröffentlicht Für das Gesamtjahr 2023/2024 bestätigt DATAGROUP die Umsatzguidance in der Bandbreite von 510-530 Mio. EUR. Das Ergebnis soll für das EBITDA in der Spanne von 77-81 Mio. EUR und für das EBIT zwischen 43-46 Mio. EUR liegen. Einladung zum Conference Call am 21. November 2023 Am 21. November 2024 wird DATAGROUP die vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2023/2024 veröffentlichen. Hierzu werden am selben Tag zwei Onlinekonferenzen mit Andreas Baresel, CEO/CFO, stattfinden. Anmeldung bitte unter folgenden Links: 10:00 Uhr: deutschsprachiger Investoren- & Pressecall:

https://montegaconnect.de/event/r6u00pqeivrqz1yl55wm43eq8zshmol0 15:00 Uhr: englischsprachiger Investoren- & Pressecall:

https://montegaconnect.de/event/1qf6xd30pyeiwysvg7e5mktfshe26me2 Über DATAGROUP DATAGROUP ist eines der führenden deutschen IT-Service-Unternehmen. Rund 3.500 Mitarbeiter*innen an Standorten in ganz Deutschland konzipieren, implementieren und betreiben IT-Infrastrukturen und Business-Applikationen. Mit ihrem Produkt CORBOX ist DATAGROUP ein Full-Service-Provider und betreut für mittelständische und große Unternehmen sowie öffentliche Auftraggeber deren IT-Arbeitsplätze weltweit. DATAGROUP wächst organisch und durch Zukäufe. Die Akquisitionsstrategie zeichnet sich vor allem durch eine optimale Eingliederung der neuen Unternehmen aus. Durch ihre "buy and turn around"- bzw. "buy and build"-Strategie nimmt DATAGROUP aktiv am Konsolidierungsprozess teil.

www.datagroup.de PRESSE / Investor*innenKontakt Anke Banaschewski

Investor Relations & Unternehmenskommunikation

anke.banaschewski@datagroup.de



