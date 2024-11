Sartorius-Aktien ISIN: DE0007165631 gehören in der vergangenen Handelswoche mit 6 Prozent minus zu den größten Verlierern im DAX. Nach dem Hoch am 18. Oktober geht es steil bergab, am Freitag wurde sogar die Unterstützung - die zuvor mehrere Monate gehalten hat - nach unten durchbrochen. Unterhalb der Unterstützung wartet ein Short-Trade, der zunächst bis in den Bereich um 200,00 Euro gehen könnte und nach oben muss man den auf den passenden Einstiegskurs ...

Den vollständigen Artikel lesen ...