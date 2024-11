BioNTech will seine Pipeline für den Kampf gegen Krebs stärken und die chinesische Biotechfirma Biotheus übernehmen. Dafür legen die Mainzer für das auf die Entwicklung von Therapien für Krebs- und Autoimmunerkrankungen spezialisierte Unternehmen bis zu 950 Mio. USD auf den Tisch. Dies ist das jüngste Beispiel für Übernahmen im Krebsbereich. Da erscheint Vidac Pharma mit knapp über 30 Mio. EUR günstig bewertet zu sein. Dies sehen auch Analysten so. Immerhin arbeitet Vidac an einer revolutionären Krebstherapie. Während die Vidac-Aktie im zweiten Halbjahr angesprungen ist, hat Rheinmetall konsolidiert. Gelingt der Rüstungsaktie mit Rückenwind durch Trump der Ausbruch nach oben?

Den vollständigen Artikel lesen ...