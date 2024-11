Tampa Bay, USA (ots) -KnowBe4, der Anbieter der weltweit größten Plattform für Security Awareness Trainings und simuliertes Phishing, veröffentlicht die 6. Staffel seiner Erfolgsserie "The Inside Man".In der sechsten Staffel der Serie kehren alle bei den Fans beliebten Hauptfiguren zurück und stellen sich einem neuen Bösewicht und seiner cyberkriminellen Organisation. Die neue Staffel intensiviert die Action und erweitert den Umfang der vorherigen Staffeln. Die Zuschauer können sich auf noch größere Herausforderungen für die Protagonisten sowie auf eine Fortsetzung der für die Serie typischen Mischung aus fesselnden Geschichten und informativen Cybersecurity-Inhalten freuen. Bei der Premiere vorgestern Abend wurde auch der Gewinner des Wettbewerbs um den größten Fan Award bekannt gegeben. Sie wird einen begehrten Gastauftritt in der kommenden siebten Staffel haben.The Inside Man ist weiterhin ein fester Bestandteil der KnowBe4-Schulungsinhalte und vermittelt in jeder sorgfältig ausgearbeiteten Folge bewährte Verfahren der Cybersicherheit. Die Serie hat eine treue Fangemeinde unter IT-Fachleuten und Mitarbeitern gleichermaßen gewonnen, was sie zu einer der am häufigsten genutzten optionalen Schulungsressourcen in der Bibliothek der KnowBe4-Plattform macht.Die neue Staffel der Serie ist seit Donnerstag, den 14. November, für KnowBe4-Kunden über den Modestore der Plattform verfügbar. Für weitere Informationen über "The Inside Man" und die sechste Staffel besuchen Sie https://insideman.knowbe4.com.Pressekontakt:Kafka Kommunikation GmbH & Co. KGAuf der Eierwiese 182031 GrünwaldKnowBe4@kafka-kommunikation.de089 747470580Original-Content von: KnowBe4, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/130506/5910623