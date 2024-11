Trump-Regierung plant offenbar Rahmenwerk für autonomes Fahren - Tesla profitiert

Werbung







Autonomes Fahren ist aktuell eines der wichtigsten Themen in der Autoindustrie. Während die Verbreitung elektronischer Fahrassistenten in den letzten Jahren stark zugenommen hat, stellt das Konzept des vollautonomen Fahrens immer noch eine Herausforderung für Autohersteller und Regierungen dar. Im Vordergrund der Diskussion stehen ethische und legale Fragestellungen. Wie "Bloomberg" nun am Sonntagabend berichtete, plant die anstehende Trump-Regierung offenbar ein gesetzliches Rahmenwerk für vollautonome Fahrzeuge zu schaffen. Diese Aufgabe soll zukünftig zu einer der Top-Prioritäten im Verkehrsministerium erklärt werden. Zu dem Zweck sei die Trump-Regierung bereits auf der Suche nach Führungskräften, die den gesetzlichen Rahmen ausarbeiten sollen. Für Hersteller autonomer Fahrzeuge wie Tesla wäre die Erlaubnis für autonome Fahrzeuge ein äußerst wichtiger Schritt nach vorne. Der Autohersteller hatte bereits im Oktober einen Robotaxi-Dienst vorgestellt, der zukünftig Passagiere ohne menschlichen Fahrer ans Ziel bringen soll. Bisher bekamen die Fahrzeuge jedoch noch keine Erlaubnis autonom auf öffentlichen Straßen zu fahren, sodass der genaue Start des Dienstes noch nicht feststeht. Die Bemühungen der kommenden Trump-Regierung könnten diesen Prozess jedoch beschleunigen. Der Markt reagierte enthusiastisch auf die Neuigkeiten. Im vorbörslichen NASDAQ-Handel notierte die Aktie im Vergleich zum Freitags-Schlusskurs zeitweise fast 9 Prozent höher bei 349,46 US-Dollar.









