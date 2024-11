© Foto: pixabay

Der italienische Energiekonzern Enel will im Rahmen seines neuesten Strategieplans 2025/2027 die Investitionen in die Stromnetze ankurbeln, teilte das Unternehmen am Montag mit.Enel plant, in den kommenden Jahren insgesamt 43 Milliarden Euro zu investieren - satte sieben Milliarden mehr als im bisherigen Plan für 2024-2026. Der Löwenanteil davon, rund 26 Milliarden Euro, fließt in den Ausbau und die Modernisierung der Stromnetze. Das entspricht einer Steigerung von 40 Prozent gegenüber dem vorherigen Investitionsplan. Plan: Umsatz -und Gewinnsteigerung Die geplanten Investitionen sollen sich lohnen: Bis 2027 strebt Enel einen bereinigten operativen Gewinn (EBITDA) von 24,1 bis 24,5 …