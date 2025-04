Enel-Aktie verzeichnet leichte Verluste, bleibt aber mit +32% Jahresplus stark. Analysten sehen weiteres Potenzial von 9,5%.

Die Aktie des italienischen Energieversorgers Enel zeigt sich heute mit leichten Verlusten. Der Kurs notiert bei 8,27 USD (-0,63% zum Vortag), während er in Euro umgerechnet bei 7,35 Euro liegt. Trotz der aktuellen Schwäche blickt das Papier auf eine beeindruckende Jahresperformance von +32,12% zurück.

Analystenmeinungen: Zwischen Kaufen und Halten

Die Stimmung unter den Analysten bleibt gespalten: Während Jefferies die Aktie am 15. April mit "Buy" bewertete, gab RBC zwei Tage später nur ein "Neutral"-Rating ab. Insgesamt überwiegt jedoch die positive Grundstimmung - 78% der 23 verfolgenden Analysten empfehlen den Titel zu kaufen oder sehen ihn als Outperformer. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 8,07 Euro, was ein Potenzial von rund 9,5% gegenüber dem aktuellen Kurs bedeutet.

Kernkennzahlen im Überblick:

KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis): 0,92 - signalisiert Unterbewertung

KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) 2025: 10,66

ESG-Rating: AA (MSCI)

Am 8. Mai stehen die Quartalszahlen an - ein Termin, der für neue Impulse sorgen könnte. Bis dahin bewegt sich der Titel weiter in der Nähe seines 52-Wochen-Hochs von 7,71 Euro, das er Anfang April markiert hatte. Die fundamentale Lage bewerten Experten als attraktiv, auch wenn die Umsatzprognosen zuletzt gesenkt wurden.

