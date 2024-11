Apples ambitioniertes Augmented-Reality-Headset Vision Pro steht vor erheblichen Herausforderungen. Trotz anfänglicher Begeisterung und 200.000 Vorbestellungen blieben die Verkaufszahlen hinter den Erwartungen zurück. Der hohe Preis von 3.499 US-Dollar und Berichte über Komfortprobleme bei längerer Nutzung dämpfen die Nachfrage. Als Reaktion darauf hat Apple die tägliche Produktion auf etwa 1.000 Einheiten halbiert. Branchenbeobachter spekulieren sogar über eine mögliche Einstellung der Produktion bis Jahresende.

Strategische Neuausrichtung im AR-Markt

Um den Herausforderungen zu begegnen, erwägt Apple die Entwicklung einer kostengünstigeren Version des Vision Pro. Zudem arbeitet das Unternehmen Gerüchten zufolge an smarten Brillen, die in Konkurrenz zu Produkten wie den Ray-Ban Meta Smart Glasses stehen könnten. Diese strategische Neuausrichtung könnte Apples Position im AR-Markt stärken und die Zukunft des Unternehmens in diesem Segment maßgeblich beeinflussen.

Anzeige

Apple-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Apple-Analyse vom 18. November liefert die Antwort:

Die neusten Apple-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Apple-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 18. November erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Apple: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...