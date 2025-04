Dortmund - BVB-Cheftrainer Niko Kovac erwartet von seinen Spielern während der aktuellen sportlichen Krise volle Konzentration. "Spaß gehört dazu, das ist ganz klar, aber wenn die Arbeit ruft, dann muss man den Fokus auf 100 Prozent drehen", sagte Kovac "Sky Sport".Er erwarte Disziplin, Ordnung, Leistungsbereitschaft, Einsatzbereitschaft, Fokus und Konzentration, so Kovac. "Und ich glaube, das kann man nicht gleichsetzen mit 'harter Hund'. Das ist eine ganz normale Erwartungshaltung", fügte er mit Blick auf Aussagen über seinen Trainingsstil hinzu.Seit seinem Wechsel zu Dortmund hat der Verein drei Siege und vier Niederlagen verzeichnet. Kovac ist selbst auch nicht zufrieden mit den bisherigen Ergebnissen, sieht aber Fortschritte: "Wir hätten schon gerne ein paar Punkte mehr, vielleicht auch ein bisschen mehr Punkte verdient von der Spielkonstellation, aber es ist leider nicht so." Er spüre aber, dass eine Menge möglich sei.Den in der Kritik stehenden Mittelfeldspieler Julian Brandt verteidigte Kovac: "Er ist ein wichtiger Bestandteil und wenn ich jetzt nur das letzte Spiel gegen Mainz nehme, diesen Pass, den er beim 1:0 spielt, der ist schon gut."