KWS ist eines der weltweit führenden Pflanzenzuchtunternehmen. Seit über 165 Jahren wird KWS als familiengeführtes Unternehmen unabhängig und eigenständig geführt. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Pflanzenzüchtung sowie die Produktion und den Verkauf von Mais-, Zuckerrüben-, Getreide-, Gemüse-, Raps- und Sonnenblumensaatgut. Vor diesem Hintergrund veranstaltet mwb research am 3. Dezember um 11:00 Uhr im Rahmen der German Select Conference einen Online-Roundtable mit Peter Vogt, Head of IR der KWS SAAT. Nach einer Präsentation besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Die Veranstaltung richtet sich an professionelle Investoren und semiprofessionelle Privatanleger und findet online statt. Die Teilnahme ist kostenlos, die Zugangsdaten werden nach Anmeldung unter https://research-hub.de/events/registration/2024-12-03-11-00/KWS-GR zur Verfügung gestellt.