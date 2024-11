Die Daimler Truck Holding AG setzt ihre Strategie zur Elektrifizierung und Kapitaloptimierung fort. Im Rahmen des laufenden Aktienrückkaufprogramms erwarb das Unternehmen in der Woche vom 11. bis 15. November 2024 insgesamt 498.283 eigene Aktien zu einem Durchschnittspreis von etwa 36,90 Euro. Das Gesamtvolumen des Rückkaufs seit August 2023 beläuft sich nun auf über 37,4 Millionen Aktien, was das anhaltende Vertrauen des Managements in die Unternehmensentwicklung unterstreicht.

Innovationen im E-Mobilitätssektor

Parallel dazu kündigte Daimler Truck die Einführung des "Mercedes-Benz eIntouro" an, eines elektrischen Überlandbusses mit einer Reichweite von bis zu 500 Kilometern. Die Auslieferung soll ab 2026 erfolgen, wobei Bestellungen bereits Anfang nächsten Jahres möglich sein werden. Trotz höherer Anschaffungskosten im Vergleich zu Dieselmodellen erwartet das Unternehmen langfristig wettbewerbsfähige Gesamtbetriebskosten. Diese Entwicklung markiert einen wichtigen Schritt in Daimler Trucks E-Strategie, die neben Batterien auch auf Wasserstofftechnologie setzt.

