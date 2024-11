© Foto: adobe.stock.com

Die Datagroup setzt ein kräftiges Signal für ihre Aktionäre und plant mehrere strategische Maßnahmen, um den Shareholder Value zu steigern. Im Fokus der Datagroup steht ein Aktienrückkaufprogramm, bei dem bis zu 9,79 Prozent des Grundkapitals zu einem Angebotspreis von 42,13 Euro je Aktie zurückgekauft werden sollen. Die zurückgekauften Aktien können für verschiedene Zwecke genutzt werden, wie etwa für Unternehmensübernahmen oder Mitarbeiteraktienprogramme. Das Unternehmen öffnet seine Bücher am Donnerstag. Die Anleger reagierten positiv auf die bevorstehenden Pläne und schicken die Aktie am Montag zweistellig in den Handel. Abspaltung von Almato Ein weiteres zentrales Element der Strategie …