EQS-News: DATAGROUP SE / Schlagwort(e): Sonstiges

DATAGROUP bleibt weiteres Jahr Premium-Partner der 05ER



22.05.2025 / 10:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



DATAGROUP wird dem 1. FSV Mainz 05 auch in der kommenden Saison als Premium-Partner zur Seite stehen. Der IT-Dienstleister, der sich bereits seit vielen Jahren bei Mainz 05 engagiert, wird entsprechend auch künftig mit weiteren verschiedenen Sponsoring-Aktivitäten wie unter anderem einem Spieltags Sponsoring in der MEWA ARENA sichtbar sein.



"Die Partnerschaft mit DATAGROUP hat seit vielen Jahren Tradition und hat sich vom Nachwuchsförderer in unserem NLZ über ein Engagement in unseren sozialen Projekten bis hin zur Premium-Partnerschaft entwickelt. Schön, dass DATAGROUP als eines der deutschlandweit führenden Unternehmen seiner Branche uns ein weiteres Jahr treu und vertrauensvoll zur Seite stehen wird", sagt David Schössler, Direktor B2B bei Mainz 05.



"Die langjährige Zusammenarbeit mit DATAGROUP zeigt, wie erfolgreich nachhaltige Partnerschaften im Fußball sein können, wenn Werte, Ziele und Menschen zusammenpassen", erklärt Rainer Saggau, Senior Manager Sales und Interim-Teamleiter der Infront Germany GmbH. "Wir freuen uns sehr, diesen gemeinsamen Weg mit einem so renommierten IT-Partner weiterzugehen."



Das unterstreichen auch DATAGROUP-Vorstandsvorsitzender (CEO) Andreas Baresel und Sebastian Schmalenbach, Geschäftsführer der DATAGROUP Rhein-Main GmbH. "Wir gehören zu den führenden IT-Dienstleistern in Deutschland und bieten mit unserer CORBOX ein umfassendes, leistungsstarkes Service-Portfolio", sagt Andreas Baresel. "Mit über 3.700 Mitarbeitenden sind wir bundesweit präsent - und damit immer nah an unseren Kunden. Genau deshalb engagieren wir uns auch weiterhin mit Überzeugung als Premiumpartner von Mainz 05."



Sebastian Schmalenbach ergänzt: "Wir identifizieren uns voll mit der Philosophie der 05ER - dem Mainzer Weg. Dazu gehört nicht nur Bodenständigkeit, sondern vor allem auch die konsequente Förderung von Talenten. Das ist auch für uns ein zentrales Anliegen: Wir investieren gezielt in die Fachkräfte von morgen. Die enge Partnerschaft mit Mainz 05 ist daher für uns nicht nur strategisch sinnvoll, sondern auch eine echte Herzensangelegenheit."





Kontakt:

DATAGROUP SE

Anke Banaschewski

Investor Relations

Wilhelm-Schickard-Str. 7

72124 Pliezhausen

anke.banaschewski@datagroup.de



22.05.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com