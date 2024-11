DJ PTA-Adhoc: POLYTEC HOLDING AG: Veränderungen im Vorstand

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Hörsching (pta/18.11.2024/16:35) - .

Der Aufsichtsrat der POLYTEC Holding AG hat in seiner heutigen Sitzung Beschlüsse zu Veränderungen im Vorstand gefasst:

Martin Resch (49) tritt per 01.01.2025 als COO in den Vorstand ein. Er übernimmt diese Agenden von CEO Markus Huemer (43), der sie seit August 2023 interimistisch in Personalunion wahrgenommen hatte.

Martin Resch konnte im Magna-Konzern seit 2011 in diversen Funktionen umfangreiche Management- und Automotive-Erfahrungen gewinnen. Zuletzt trug er dort als Senior Director Operations Verantwortung für vier Fertigungsstandorte und rund 3.000 Mitarbeiter.

Im letzten Jahr leitete Martin Resch als Managing Director Operations North bereits wesentliche Produktionsgesellschaften der POLYTEC GROUP.

(Ende)

Aussender: POLYTEC HOLDING AG Adresse: Polytec-Straße 1, 4063 Hörsching Land: Österreich Ansprechpartner: Paul Rettenbacher Tel.: +43 7221 701 292 E-Mail: paul.rettenbacher@polytec-group.com Website: www.polytec-group.com

ISIN(s): AT0000A00XX9 (Aktie) Börsen: Amtlicher Handel in Wien

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

November 18, 2024 10:35 ET (15:35 GMT)