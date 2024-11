© Foto: adobe.stock.com

Super Micro Computer plant, bis Montag einen Plan vorzulegen, der es dem Unternehmen erlauben würde, weiterhin an der Nasdaq-Börse zu handeln, berichtete Barron's am Freitag unter Berufung auf eine ungenannte Quelle.Wenn Super Micro Computer dies nicht bis zum Montagabend gelingt, droht ein Delisting von der Nasdaq. Am Monatg sind die Anleger offenbar zuversichtlich, dass es dem Unternehmen noch gelingen könnte, Zweifel an seinen Geschäftspraktiken auszuräumen. Sie schickten die Aktie zweistellig, um rund 15 Prozent nach oben. Das Unternehmen, das Server für künstliche Intelligenz herstellt, sagte letzten Mittwoch in einem Bericht an die US-Börsenaufsichtsbehörde, dass es mehr Zeit …