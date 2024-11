The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 18.11.2024.Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 18.11.2024ISIN NameCA15234A1030 CENTR BRANDS CORP.CA52426X1042 LEEF BRANDS INC.CA74349D1069 PROPEL HOLDINGS INC.IT0005388266 SALCEF GROUP S.P.A.LU0153585723 VONT-EOCORBD BAEOUS30162V6074 EXELA TECH.INC.PFD.SER.BUS5537452097 MSP RECOV. CL.A NEW O.N.US73102V1052 POLAR POWER INC. DL-,0001US83587W2052 SOS LTD A SP.ADR NEW/10