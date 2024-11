Die BioNTech-Aktie erlebte in der vergangenen Woche einen deutlichen Rückschlag an der NASDAQ. Der Kurs fiel am Freitag um 3,71 Prozent auf 99,72 Dollar, nachdem er bereits am Donnerstag über 7 Prozent eingebüßt hatte. Auslöser für den Kurssturz war die überraschende Nominierung von Robert F. Kennedy Jr. als künftiger US-Gesundheitsminister durch den designierten Präsidenten Donald Trump. Kennedy, bekannt für seine impfkritische Haltung, soll laut Trump "die Epidemie chronischer Krankheiten" beenden und die Gesundheit in Amerika wiederherstellen. Diese Nachricht erschütterte den gesamten Gesundheitssektor und traf Impfstoffhersteller wie BioNTech besonders hart.

Analysten sehen Kaufchance

Trotz des jüngsten Kurseinbruchs zeigen sich einige Analysten optimistisch. Goldman Sachs bekräftigte ihre Kaufempfehlung für BioNTech und hob das Kursziel auf 137 Dollar an. Der Experte Chris Shibutani äußerte sich positiv zum kürzlich abgehaltenen Forschungs- und Entwicklungstag des Unternehmens und hob insbesondere das bahnbrechende Potenzial des Krebs-Antikörpers BNT327 hervor. Er betrachtet die aktuellen Kursschwankungen als mögliche Kaufgelegenheit für Anleger, die auf die langfristigen Perspektiven des Biotechnologieunternehmens setzen.

