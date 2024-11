EQS-News: Kontron AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge

Kontron erhält Auftrag im Bereich Schieneninfrastruktur in Höhe von 65 Millionen Euro



19.11.2024 / 07:00 CET/CEST

Wien, 19. November 2024 - Kontron , ein Pionier im Bereich IoT-Lösungen für die Industrie, gibt den Gewinn eines bahnbrechenden Entwicklungsauftrags bekannt. Damit unterstreicht das Unternehmen seine Vorreiterrolle bei der digitalen Transformation der Transportbranche. Kontron wird eine neue innovative Plattform für das Stellwerkssystem eines führenden europäischen Anbieters von Signal- und Bahninfrastruktur entwickeln und implementieren. Dieses System ist von entscheidender Bedeutung für die Freigabe von Zugbewegungen und die Gewährleistung optimaler Sicherheitsbedingungen. Dieser Vertrag markiert eine bedeutsame Etappe auf Kontrons Weg zu technologischer Exzellenz und Innovation. Zudem leistet er einen weiteren Beitrag zur weltweiten Verbesserung der Sicherheit und betrieblichen Effizienz im Schienenverkehr. Fortschrittliche Eisenbahn-Stellwerkssysteme Die unternehmenskritischen Computing-Lösungen von Kontron finden Anwendung in den neuen Systemen. Diese sind integraler Bestandteil der Initiative "Interlocking 4.0", die einen sicheren Bahnbetrieb mit erhöhter Kapazität und Zuverlässigkeit gewährleisten soll. Durch den Einsatz fortschrittlicher Signaltechnologie verhindert das System Kollisionen und nicht autorisierten Zugbewegungen. Die Implementierung dieses hochmodernen Stellwerkssystems stellt einen entscheidenden Fortschritt hinsichtlich der Sicherheit und Effizienz des Schienennetzes dar und ermöglicht höhere Kapazitäten. Dieses Projekt definiert neue Standards im Bahnbetrieb und demonstriert Kontrons Expertise bei der Bereitstellung komplexer, unternehmenskritischer Systeme für die moderne Verkehrsinfrastruktur. "Unsere Partnerschaft bei diesem Projekt unterstreicht Kontrons Expertise im Bereich hochverfügbarer Systeme und unser stetiges Engagement für die Verbesserung der Sicherheit im Schienenverkehr", sagt Alain Spors, CEO von Kontron France. "Dieser Designgewinn ist ein entscheidender Meilenstein, der unsere Rolle als wichtiger Akteur im Transportsektor weiter festigt. Wir sind stolz, mit unserer Technologie und unserem Fachwissen dazu beizutragen, ein sichereres und effizienteres Bahnsystem zu schaffen." Folgen Sie Kontron: Kontron auf LinkedIn

Aktuelle Informationen zu Kontron finden Sie auch im offiziellen Kontron Blog Über Kontron Die Kontron AG ( www.kontron.com , ISIN AT0000A0E9W5, WKN A0X9EJ, KTN) ist ein führendes IoT-Technologieunternehmen. Seit mehr als 20 Jahren unterstützt Kontron Unternehmen aus den unterschiedlichsten Branchen dabei, mit intelligenten Lösungen wirtschaftliche Ziele zu erreichen. Von automatisierten industriellen Abläufen, intelligenterem und sicherem Transportwesen bis hin zu fortschrittlichen Kommunikations-, Konnektivitäts-, Medizin- und Energielösungen bietet das Unternehmen seinen Kunden wertschöpfende Technologien. Mit der Übernahme der Katek SE Anfang 2024 stärkt Kontron das Portfolio durch die neue Division GreenTec mit den Bereichen Solarenergie und eMobility maßgeblich und beschäftigt rund 8.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in mehr als 20 Ländern weltweit. Kontron ist im SDAX® sowie TecDAX® der Deutschen Börse gelistet. Medienkontakte

Global

Alexandra Kentros

Kontron AG - Communications

Tel: +49 (0) 151 151 938 81

group-pr@kontron.com



Global

Leon-Philipp Kleiss

Kontron AG - Investor Relations

Tel: +43 732 7664 153

ir@kontron.com

EMEA

Jan Lauer

Profil Marketing OHG

Tel: +49 (0) 531 387 33-18

kontron@profil-marketing.com



