© Foto: DALL-E

Nvidia ist der wichtigste Chip-Hersteller, der die KI-Revolution vorantreibt. Am Mittwoch nach US-Börsenschluss wird das wertvollste Unternehmen der Welt seine Ergebnisse vorlegen. Die Nvidia-Aktie hat sich in diesem Jahr fast verdreifacht, da das Unternehmen weiterhin erstaunliche Umsatz- und Gewinnsteigerungen erzielt hat. Nvidia dominiert den High-End-Markt für Grafikprozessoren (GPUs), die in Rechenzentren installiert werden, um die Entwicklung der generativen Technologie für künstliche Intelligenz zu unterstützen. Der Konsens der von FactSet befragten Analysten geht davon aus, dass Nvidia am Mittwoch einen Quartalsumsatz von 33,1 Milliarden US-Dollar melden wird, 10 Prozent mehr als im …