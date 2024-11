Der DAX hat sich am Montag wenig schwankungsfreudig gezeigt. Am Ende ging er kaum verändert mit einem leichten Minus von 0,1 Prozent auf 19.189,19 Zählern aus dem Handel. Zum Start in den heutigen Dienstag zeichnet sich derweil wieder ein leichtes Plus ab. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Morgen 0,2 Prozent höher auf 19.222 Punkte.Am heutigen Handelstag stehen einige Quartalszahlen auf dem Programm. Es berichten unter anderem Thyssenkrupp, SFC Energy und Walmart. Bereits am Vorabend ...

