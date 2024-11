DJ Nestle will mittelfristig stärker wachsen - Margenziel 2025 gesenkt

DOW JONES--Nestle will sein Wachstum in den nächsten Jahren mit höheren Investitionen in seine erfolgreichen Marken und in Werbe- und Marketingaktivitäten beschleunigen. Zur Finanzierung der höheren Investitionen sollen bis Ende 2027 mindestens 2,5 Milliarden Franken mehr eingespart werden als bisher geplant, teilte der Schweizer Nahrungsmittelkonzern im Rahmen seines Kapitalmarkttages an. Der Ausblick für das kommende Jahr wurde gesenkt.

So erwartet Nestle 2025 einen moderaten Rückgang der bereinigten Marge gegenüber dem laufenden Jahr, für das weiterhin 17,0 Prozent angepeilt werden. Im Rahmen seiner bisherigen Mittelfristziele bis 2025 hatte der Konzern 17,5 bis 18,5 Prozent in Aussicht gestellt. Das organische Umsatzwachstum soll sich verbessern. 2024 soll es bei 2 Prozent liegen. Mittelfristig will Nestle ein organisches Umsatzwachstum von mindestens 4 Prozent erzielen bei einer bereinigten operativen Marge von mindestens 17,0 Prozent.

Der Plan für die nächsten Jahre sieht zudem vor, Wasserprodukte und Premium-Getränke ab dem 1. Januar 2025 in einem eigenständigen globalen Geschäftsbereich zu bündeln und Strategien dafür auszuloten. Dabei seien auch Partnerschaften möglich, so Nestle.

(Mitarbeit: Michael Susin)

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/cbr

(END) Dow Jones Newswires

November 19, 2024 01:49 ET (06:49 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.