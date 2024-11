Emittent / Herausgeber: Photon Energy NV / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen

Photon Energy Group meldet 7,9 % Umsatzwachstum und mehr als doppeltes EBITDA trotz Marktherausforderungen in den ersten drei Quartalen 2024

In den ersten neun Monaten 2024 beliefen sich die konsolidierten Umsatzerlöse auf 64,141 Mio. Euro gegenüber 59,456 Mio. Euro im Vorjahr, was einer Steigerung von 7,9 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Das konsolidierte EBITDA von 9,857 Mio. Euro für die ersten neun Monate 2024 hat sich gegenüber dem Vorjahr mehr als verdoppelt, verglichen mit 4,750 Mio. Euro in den ersten neun Monaten 2023. Im dritten Quartal 2024 betrug das EBITDA 3,800 Mio. Euro gegenüber 1,917 Mio. Euro im dritten Quartal 2023.

Die Photon Energy Group bekräftigt ihre Umsatzprognose für 2024 und erwartet einen Umsatz von etwa 90 Mio. Euro. Das Unternehmen hat jedoch seine EBITDA-Erwartungen für das Jahr nach unten korrigiert und erwartet nun ein Ergebnis von etwa 10 Mio. Euro, verglichen mit der früheren Prognose von 16-18 Mio. Euro. Amsterdam - 19. November 2024 - Photon Energy N.V. (WSE&PSE: PEN, FSX: A1T9KW) ("Photon Energy Group" oder die "Gruppe") gibt die Finanzergebnisse für die ersten drei Quartale 2024 bekannt. "Die Finanzergebnisse der ersten neun Monate dieses Jahres bestätigen die Erholung des Geschäfts und seine Fähigkeit, attraktives Wachstum zu erzielen. Die Stromproduktion hat aufgrund des Kapazitätsausbaus deutlich zugenommen, was zu höheren Einnahmen aus dem Stromverkauf geführt hat. Unser strategischer Fokus auf margenstärkere Aktivitäten und die Ausbalancierung des Produktionsportfolios hin zu einem stabileren Umsatzmodell haben zu einer deutlichen Verbesserung der Rentabilität und der Margen geführt. Infolgedessen hat sich das EBITDA für die ersten neun Monate des Jahres 2024 im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppelt", kommentiert Georg Hotar, CEO der Photon Energy Group. "Neben einer starken finanziellen Leistung haben wir auch erhebliche operative Fortschritte erzielt. Wir haben unsere Energieerzeugungskapazität erhöht und mit dem Bau neuer Photovoltaikprojekte begonnen. Wir haben unser erstes Solarkraftwerk in Ungarn im Rahmen eines PPA-Vertrags vor Ort erfolgreich in Betrieb genommen. Darüber hinaus laufen fortgeschrittene Verhandlungen über einen weiteren PPA-Vertrag mit einem namhaften Kunden. Gleichzeitig wachsen die Einnahmen aus dem Bau von Kraftwerken für Industrie- und Gewerbekunden, unterstützt durch die steigende Nachfrage und das positive Feedback unserer bestehenden Kunden. Aufgrund der jüngsten regulatorischen Änderungen und der Aussichten für den Rest des Jahres haben wir uns jedoch entschieden, unsere EBITDA-Prognose für 2024 nach unten zu korrigieren", fügte Georg Hotar zu. Highlights in den ersten drei Monaten 2024 Starke Stromerzeugung von 142,1 GWh seit Jahresbeginn (+ 23,2 % gegenüber dem Vorjahr) und 55,3 GWh im Q3 2024 (+12,2 % gegenüber dem Vorjahr) aufgrund von Kapazitätssteigerungen

Inbetriebnahme von 8,2 MWp neuer Anlagen in Rumänien im Q3 2024, wodurch das IPP-Portfolio auf 141 MWp ansteigt; 3,2 MWp im Q4 2024 angeschlossen und 5,1 MWp PV-Projekte im Bau in Ungarn18,0 MWp baureife Projekte in Rumänien; Baubeginn in Q3 2024

Verkauf von zwei in Betrieb befindlichen Solarkraftwerken mit einer Gesamtkapazität von 14,5 MWp und einem hybriden Solar-/Batterieprojekt in der Entwicklungsphase (8,2 MWp / 10,9 MWh) in Australien; Netto-Cash-Erlöse in Höhe von 5,7 Mio. Euro werden im 4. Quartal 2024 erwartet

Inbetriebnahme eines 658 kWp Solarkraftwerks, das auf dem Gelände unseres Kunden errichtet wird; unser erstes mit einem 20-jährigen Stromabnahmevertrag (PPA)

Wir werden der erste Energieaggregator, der von der Energieregulierungsbehörde in Polen gelistet wird; die Aggregation von Strom, Systemdienstleistungen und Flexibilitätsdiensten bei allen großen polnischen Stromnetzbetreibern soll im Dezember 2024 beginnen Finanzkennzahlen In den ersten neun Monaten 2024 beliefen sich die konsolidierten Umsatzerlöse auf 64,141 Mio. Euro gegenüber 59,456 Mio. Euro im gleichen Zeitraum des Vorjahres, was einer Steigerung von 7,9 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die Umsatzerlöse aus der Stromerzeugung erreichten 21,331 Mio. Euro, was einem Wachstum von 14,3 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Dieser Anstieg resultierte aus einer Kombination aus einem Anstieg der Stromerzeugung um 23,2 % gegenüber dem Vorjahr, der teilweise durch niedrigere realisierte Strompreise von 158 EUR/MWh in den ersten neun Monaten 2024 gegenüber 168 EUR/MWh in den ersten neun Monaten 2023 ausgeglichen wurde, was einem Rückgang von 5,7 % entspricht. Die sonstigen Umsatzerlöse (aus Kapazitätsmarktverträgen und dem EPC-Segment) stiegen ebenfalls auf 42,810 Mio. Euro in den ersten neun Monaten 2024, was einem Anstieg von 4,9 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Auf Quartalsbasis war der Anstieg der sonstigen Umsatzerlöse ausgeprägter. Die Umsatzerlöse erreichten im dritten Quartal 2024 13,816 Mio. Euro, was einer Steigerung von 16,0 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Das konsolidierte EBITDA von 9,857 Mio. Euro für die ersten neun Monate 2024 hat sich im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppelt (4,750 Mio. Euro in den ersten neun Monaten 2023). Im dritten Quartal 2024 betrug das EBITDA 3,800 Mio. Euro gegenüber 1,917 Mio. Euro im dritten Quartal 2023. Dieses deutliche Wachstum unterstreicht die positiven Auswirkungen der strategischen Verschiebung des Geschäftsmodells des Konzerns hin zu profitableren Segmenten. Das konsolidierte EBIT von 1,227 Mio. Euro in den ersten neun Monaten 2024 war eine wesentliche Verbesserung gegenüber -2,515 Mio. Euro im Vorjahr. Im dritten Quartal 2024 betrug das EBIT 0,384 Mio. Euro, eine deutliche Verbesserung gegenüber -1,046 Millionen Euro im dritten Quartal 2023. Der Konzern verzeichnete einen Nettoverlust von -7,068 Mio. Euro in den ersten neun Monaten 2024 (im Vergleich zu einem Nettoverlust von -9,595 Mio. Euro in den ersten neun Monaten 2023) und von -2,959 Mio. Euro im dritten Quartal 2024 (im Vergleich zu einem Nettoverlust von -2,150 Mio. Euro im dritten Quartal 2023). Sehen Sie sich hier den Finanzbericht des Unternehmens für die ersten drei Quartale 2024 an. Ausblick Gemäß der am 16. Mai 2024 veröffentlichten Prognose wurde für 2024 ein Konzernumsatz von 90-100 Mio. Euro und ein EBITDA von 16-18 Mio. Euro erwartet. Nach der Anpassung der Prognose erwartet das Unternehmen nun einen Umsatz von etwa 90 Mio. Euro, während das EBITDA für das Gesamtjahr 2024 nun bei 10 Mio. Euro liegen wird. Darin spiegeln sich die Auswirkungen regulatorischer Änderungen auf den Erzeugungs- und Kapazitätsmarkt sowie geringere Gewinne im Engineering- und PV-Technologiehandel wider. Ergebnispräsentation der ersten drei Quartale 2024 Das Unternehmen wird am Dienstag, den 19. November um 11:00 Uhr MEZ einen Live-Webcast durchführen, um die Ergebnisse der ersten drei Quartale des Jahres 2024 zu präsentieren und eine Frage-Antwort-Runde abzuhalten. Die Teilnehmer sind eingeladen, Fragen während der Sitzung über die Chatbox oder im Voraus per E-Mail an ir@photonenergy.com zu stellen.

Webcast: https://tailorsgroup.clickmeeting.com/photon-energy-q3-2024-results-presentation Über die Photon Energy Group - photonenergy.com Die Photon Energy Group ist ein Konzern, der weltweit Lösungen für erneuerbare Energien, sauberes Wasser und Umweltsanierung anbietet. Photon Energy und Lerta bieten umfassende Lösungen für erneuerbare Energien, einschließlich Solarenergie und Energieflexibilität. Seit der Gründung im Jahr 2008 hat Photon Energy Solarkraftwerke mit einer Gesamtleistung von über 180 MWp gebaut und in Betrieb genommen. Das firmeneigene Portfolio umfasst Kraftwerke mit einer Gesamtleistung von 141 MWp.In Australien, Ungarn, Polen, Rumänien und Südafrika entwickelt das Unternehmen derzeit Projekte mit einer Gesamtleistung von über 1 GWp und erbringt weltweit Betriebs- und Wartungsdienstleistungen für über 980 MWp. Das virtuelle Kraftwerk von Photon Energy verbindet Erzeuger und Verbraucher erneuerbarer Energien mit einer Gesamtleistung von über 480 MW. Photon Energy und Lerta verfügen über Stromhandelslizenzen in Polen, Tschechien, der Slowakei, Ungarn, Rumänien und Serbien. Lerta ist der drittgrößte Anbieter von DSR-Dienstleistungen für den polnischen Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB) mit einer vertraglich vereinbarten Kapazität von 385 MWfür 2024. Über Photon Water bietet die Gruppe Lösungen für die Wasseraufbereitung und das Wassermanagement an und entfernt mit seiner Sanierungstechnologie PFAS und andere Schadstoffe aus Wasser und Boden. Photon Energy N.V., die Holdinggesellschaft der Photon Energy Group, ist an der Warschauer, Prager und Frankfurter Börse notiert sowie an Xetra, Deutschlands führender Online-Handelsplattform. Die Photon Energy Group hat ihren Hauptsitz in Amsterdam und Niederlassungen in Australien und Europa. Medienkontakt

