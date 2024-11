MÜNCHEN (dpa-AFX Broker) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Thyssenkrupp auf "Buy" mit einem Kursziel von 5,40 Euro belassen. Die Resultate für das abgelaufene Geschäftsjahr hätten beinahe die Erwartungen erfüllt, schrieb Analyst Christian Obst in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dies wertet er erst einmal positiv, genauso wie die Dividende in Höhe von 0,15 Euro. Einen positiven Kurstreiber für die Aktien sieht er in den Ankündigungen allerdings nicht, denn die Auftragseingänge fielen und es würden nach wie vor "Barmittel verbrannt". Der Free Cashflow werde wohl im neuen Geschäftsjahr negativ ausfallen./tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2024 / 07:52 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

DE0007500001