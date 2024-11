Die Thyssenkrupp-Aktie verzeichnete am Dienstag einen bemerkenswerten Anstieg von über 7 Prozent, was sie zu einem der Topgewinner am Aktienmarkt machte. Dieser Aufschwung erfolgte trotz der anhaltenden Herausforderungen, denen sich der Konzern gegenübersieht. Insbesondere die Pläne zur Verselbstständigung der Marinesparte TKMS stehen im Fokus der Anleger.

Zukunftspläne und Finanzierungsstrategien

Die Unternehmensführung betont die Notwendigkeit externer Finanzierung für weiteres Wachstum. Ein Börsengang von TKMS wird als präferierte Option genannt, könnte jedoch erst Ende 2025 oder Anfang 2026 realisiert werden. Parallel dazu zeigt sich Thyssenkrupp offen für industrielle Partnerschaften und erwägt eine staatliche Beteiligung, um die Unabhängigkeit und Widerstandsfähigkeit des Unternehmens zu stärken. In der Wasserstoffsparte Nucera verzeichnete der Konzern trotz Verlusten im operativen Geschäft eine positive Entwicklung im vierten Quartal, insbesondere im Bereich des Neugeschäfts.

