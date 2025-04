Glarner Kantonalbank AG / Schlagwort(e): Generalversammlung

Generalversammlung der Glarner Kantonalbank: Aktionariat stimmt allen Anträgen zu



25.04.2025 / 20:00 CET/CEST





Glarus, 25. April 2025 - An der Generalversammlung der Glarner Kantonalbank vom 25. April 2025 haben die Aktionärinnen und Aktionäre allen Anträgen des Verwaltungsrats zugestimmt. Die Glarner Kantonalbank konnte an ihrer Generalversammlung in der lintharena in Näfels knapp 940 Aktionärinnen und Aktionäre begrüssen. Verwaltungsratspräsident Urs Gnos führte durch die Traktanden und CEO Sven Wiederkehr durch das Rahmenprogramm. Der Jahresrückblick wurde erstmals in einem Video und einer Podiumsdiskussion präsentiert. Das Video vermittelte den Aktionärinnen und Aktionären einen Einblick in die wichtigsten Zahlen und gewährte mit persönlichen Statements von Mitarbeitenden einen Einblick in den Alltag der Bank. Im Podiumsgespräch beleuchteten Urs Gnos, Sven Wiederkehr und die Privatkundenberaterin Petra Bösch die Geschehnisse und Entwicklungen bei der Glarner Kantonalbank aus ihren unterschiedlichen Perspektiven. Alle Anträge genehmigt

Die Generalversammlung stimmte sämtlichen Anträgen des Verwaltungsrats zu. Neben dem Lagebericht, der Jahresrechnung und der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats wurde auch der erstmals publizierte Nachhaltigkeitsbericht der Glarner Kantonalbank angenommen. Weiter stimmte die Generalversammlung der vorgeschlagenen Gewinnverwendung zu und erteilte dem Verwaltungsrat, der Geschäftsleitung und der aktienrechtlichen Revisionsstelle Entlastung für das Geschäftsjahr 2024. Dividendenausschüttung von 13,5 Mio. Franken

Die Aktionärinnen und Aktionäre stimmten einer Dividende von 1.00 Franken pro Aktie zu. Die Glarner Kantonalbank schüttet damit 13,5 Mio. Franken oder 55,6 Prozent des Bilanzgewinns aus. Die Auszahlung erfolgt am 2. Mai 2025. Insgesamt fliessen 14,9 Mio. Franken in Form von Dividenden, der Abgeltung für die Staatsgarantie und Steuern an die öffentliche Hand. Wahlen

Verwaltungsratspräsident Urs Gnos und die Verwaltungsratsmitglieder Markus Heer, Rudolf Stäger, Dominic Rau und Konrad Marti wurden für eine einjährige Amtsdauer wiedergewählt. Als neue Mitglieder ergänzen Angela Petruzzi und Susanne De Zordi das Gremium. Der Verwaltungsrat setzt sich für die neue Amtsdauer wie folgt zusammen: Urs Gnos, Altendorf (Präsident des Verwaltungsrats)

Markus Heer, Glarus Nord (Vertreter des Regierungsrats)

Rudolf Stäger, Luzern

Dominic Rau, Zürich

Konrad Marti, Glarus

Angela Petruzzi, Glarus Nord

Susanne De Zordi, Rapperswil-Jona Für ein weiteres Jahr bestätigt wurden PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, als aktienrechtliche Revisionsstelle und Rechtsanwalt Giuseppe Mongiovì als unabhängiger Stimmrechtsvertreter. Verpflegung und Unterhaltung

Nach der Generalversammlung genossen die Aktionärinnen und Aktionäre das traditionelle Glarner Menü. Während sich die Gastrowärchstatt und Sirana Catering um das leibliche Wohl kümmerten, sorgten «OHNE ROLF» für beste Unterhaltung. Die anwesenden Aktionärinnen und Aktionäre erlebten einen informativen und unterhaltsamen Abend. Termin Generalversammlung 2026

Die nächste Generalversammlung der Glarner Kantonalbank findet am 24. April 2026 statt.



Ende der Medienmitteilungen