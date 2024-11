Rettet oder killt Nvidia den Nasdaq 100?von Torsten Ewert Die Rally bzw. Kursausschläge an den US-Börsen hat Sven Weisenhaus hier schon mehrfach als "Wahnsinn" bezeichnet. Und er hat erst kürzlich darauf hingewiesen, wie stark einzelne Wert - konkret: Nvidia - die Kurse der US-Indizes beeinflussen. Und es geht nun um alles - zumindest im Nasdaq 100. So bearish ist die Lage im Nasdaq 100 jetzt Dort gab es am Freitag einen sehr bearishen Rückfall, der potenziell Ausgangspunkt für eine kräftige Korrektur ...

