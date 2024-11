Hamburg (ots) -Das Perinatalzentrum der Asklepios Klinik Nord in Hamburg erhält das Zertifikat "Babyfreundliches Perinatalzentrum Level 1" - als eines von nur drei Zentren der höchsten Versorgungsstufe in Deutschland. Das Zertifikat (https://www.babyfreundlich.org/fachkraefte/zertifizierung/) würdigt die exzellente Betreuung von Müttern und Neugeborenen in allen Bereichen der Neugeborenenversorgung, insbesondere bei der Still- und Bindungsförderung."Mit dieser Zertifizierung bekräftigen wir unser Engagement für eine exzellente, familienorientierte Versorgung und für die Förderung der frühen Bindung zwischen Eltern und Kind. Das Team hat sich damit für die kontinuierliche Arbeit rund um die Entwicklung und Verbesserung umfassender stillfreundlicher Strukturen selbst belohnt", erklärt Dr. Kornelia Gbur, Chefärztin der Geburtshilfe an der Asklepios Klinik Nord - Heidberg."Diese Auszeichnung ist ein Beleg für die kontinuierliche Weiterentwicklung unserer Betreuungskompetenz auf höchstem Niveau - auch für die uns anvertrauten allerkleinsten Patientinnen und Patienten, die wir schon bei 500 Gramm Geburtsgewicht bei uns betreuen können", ergänzt Dr. Susanne Schmidtke, Chefärztin Neonatologie an den Asklepios Kliniken Nord - Heidberg und Barmbek.Babyfreundliches Perinatalzentrum Level 1Zu den Anforderungen eines Babyfreundlichen Perinatalzentrums Level 1 gehören die "10 Schritte der Stillförderung", die die frühe Bindung zwischen Eltern und Kind, die Förderung der Entwicklung des Neugeborenen sowie die Unterstützung von Stillen und Säuglingsernährung umfassen. Diese Prinzipien bilden die Grundlage für eine Umgebung, die das Wohl von Mutter und Kind in den Mittelpunkt stellt und ideale Bedingungen für eine frühe und kontinuierliche Bindung schafft.Bereits im Jahr 2002 waren Geburtshilfe und Wochenbettstation der Asklepios Klinik Nord eine der ersten in Hamburg, die mit dem Zertifikat "Babyfreundlich" ausgezeichnet wurden. Seither haben diese Bereiche das Zertifikat ohne Unterbrechung erneuert und die Klinik in diesem Aspekt kontinuierlich weiterentwickelt. "Für uns ist das Zertifikat Ehre und Verpflichtung gleichermaßen," so die Leitende Hebamme Nadine Wengler-Rust.Enge Zusammenarbeit für eine stillfreundliche UmgebungEin entscheidender Erfolgsfaktor für die Zertifizierung ist die enge und interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen der Geburtshilfe, der Neonatologie und der Wochenbettstation des Perinatalzentrums. Diese Abteilungen arbeiten Hand in Hand, um eine stillfreundliche Umgebung zu schaffen, die alle Aspekte der Versorgung und Betreuung von Mutter und Kind umfasst und eine ganzheitliche, familienorientierte Betreuung sicherstellt. "Die enge Verzahnung der Fachbereiche ermöglicht es, eine durchgehend hohe Versorgungsqualität zu gewährleisten und Eltern sowie Neugeborene in allen Phasen - von der Geburt bis hin zur Nachsorge - optimal zu unterstützen", unterstreicht die Leitende Hebamme Grit Henkel das Engagement der Klinik.Die Asklepios Klinik Nord - Heidberg gehört auch zu den Krankenhäusern, in denen seit kurzem die Zusatzangebote des Qualitätsvertrags Geburtshilfe (https://www.asklepios.com/konzern/diagnosen/geburt-neugeborene/qualitaetsvertrag-geburtshilfe) zwischen der Asklepios Gruppe und der Techniker Krankenkasse und der BARMER gelten.Videos zur Geburtshilfe der Asklepios Klinik Nord - Heidberg:Geburtshilfe an der Asklepios Klinik Nord - Heidberg (https://youtu.be/hPXf0SpWHsc)Videointerview mit Chefärztin Dr. Gbur: Wie verhindert man eine Frühgeburt? (https://www.youtube.com/watch?v=B_bbTqJP2ZA)Über die Initiative "Babyfreundlich"Die "Babyfreundlich"-Initiative ist eine weltweite Bewegung, die vom "United Nations Children's Fund" (UNICEF) und der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ins Leben gerufen wurde. Ihr Ziel ist es, eine qualitativ hochwertige, familienorientierte Betreuung von Müttern und Neugeborenen in Gesundheitseinrichtungen zu fördern. Im Rahmen dieser Initiative werden Krankenhäuser und Geburtshilfekliniken nach strengen Kriterien zertifiziert, die eine optimale Stillförderung, eine enge Eltern-Kind-Bindung sowie die Unterstützung von Müttern in der Stillzeit und darüber hinaus umfassen. Zu den "10 Schritten der Stillförderung" gehört unter anderem die Unterstützung der Mutter bei den ersten Stillversuchen, die Schaffung einer stillfreundlichen Umgebung und die Förderung einer frühzeitigen Bindung zwischen Eltern und ihrem Kind. Einrichtungen, die diesen hohen Standard erfüllen, erhalten das Zertifikat "Babyfreundlich" - ein Zeichen für exzellente Versorgung und eine fürsorgliche, respektvolle Betreuung von Familien.Über die Asklepios Klinik NordAls Maximalversorger in Hamburg bietet die Asklepios Klinik Nord an ihren somatischen Standorten in Heidberg sowie an den psychiatrischen Standorten in Ochsenzoll und Wandsbek eine umfassende Versorgung für Patient:innen mit komplexen gesundheitlichen Herausforderungen. Die Klinik kombiniert Expertise in der Behandlung somatischer Erkrankungen, die sich durch körperliche Beschwerden äußern, mit einer spezialisierten psychiatrischen Versorgung. Mit einem breiten stationären, teilstationären und ambulanten Angebot arbeitet die Klinik interdisziplinär und vernetzt herausragende Spezialisten, um auf die individuellen Bedürfnisse der Patient:innen bestmöglich einzugehen. Als Familien- und Generationenkrankenhaus begleitet die Asklepios Klinik Nord Menschen durch alle Lebensphasen - von der Prävention bis zur Rehabilitation, vom ersten bis zum letzten Atemzug, immer mit einem klaren Fokus auf ganzheitliche und qualitativ hochwertige Versorgung.Kontakt für Rückfragen:https://www.asklepios.com/konzern/unternehmen/aktuell/pressekontakt/Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaAKonzernbereich Unternehmenskommunikation & MarketingRübenkamp 22622307 HamburgTel.: (0 40) 18 18-82 66 36E-Mail: presse@asklepios.com24-Stunden-Rufbereitschaft der Pressestelle: (040) 1818-82 8888.Besuchen Sie Asklepios im Internet, auf Facebook oder YouTube:www.asklepios.comwww.asklepios.com/konzern/gesundheitsmagazinwww.facebook.com/asklepiosklinikenwww.youtube.com/asklepiosklinikenwww.instagram.com/asklepiosklinikenwww.linkedin.com/company/asklepios/Anmeldung zum Asklepios Newsletter:https://www.asklepios.com/konzern/newsletter-anmeldung/Pflege-Blog: "Wir sind Pflege" (https://wir-sind-pflege.blog/)Original-Content von: Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/65048/5911828