Markus Weingran - Willkommen bei der Börsenlounge mit Markus Weingran. Die Themen heute: SMCI | Google | Nestle - Thyssenkrupp stellt Gewinn in Aussicht ? Hier geht es zum wallstreetONLINE Börsenlounge Musterdepot: https://www.wallstreet-online.de/userinfo/845904-mweingran ? Die Börsenlounge gibt es täglich um 12 Uhr live auf wallstreet:online TV. 00:00 Begrüßung DAX - Jetzt wird es brenzlig Tops & Flops - kaum Gewinner SMCI - Rettung in letzter Sekunde Alphabet - droht Google ungemach - Boeing - 2500 Stellen gestrichen Nestle - Prognose wird gekürzt Mota-Engil - gute Zahlen helfen nicht Termine - Nvidia muss die Kohlen aus dem Feuer holen Bayer - Vermarktungsrechte eingekauft Thyssenkrupp - Nach Verslust soll jetzt ein Gewinn her Nucera - schwammige Zahlen helfen der Aktie Evotec - Deutsche Bank bleibt skeptisch SFC Energy - "nur" auf Kurs reicht nicht Musterdepot - Robinhood & Rheinmetall nicht aufzuhalten Zuschauerfragen