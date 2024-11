EQS-News: Northern Data AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Northern Data Group nominiert fünf Tech-Pioniere für ihren ersten AI Accelerator



19.11.2024 / 13:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





PRESSEMITTEILUNG / IR NEWS



Northern Data Group nominiert fünf Tech-Pioniere für ihren ersten AI Accelerator

Copernilabs, Grounded AI, Tecology, Theraimmune und Voxist erhalten von den Branchenführern Northern Data Group, Hewlett Packard Enterprise (HPE) und NVIDIA umfassendes Mentoring

Bewerbungen kamen von innovativen Start-ups aus 21 Ländern, fünf Kontinenten und 15 Branchen, darunter Healthtech, ESG und Cybersicherheit

Der AI Accelerator bietet Start-ups freien Zugang zu den NVIDIA H100 Tensor Core GPUs, die führende KI-Anwendungen trainieren und zu 100 % mit kohlenstofffreier Energie betrieben werden

Frankfurt/Main - 19. November 2024 - Die Northern Data Group (Börsenkürzel: NB2 , ISIN: DE000A0SMU87 ), ein führender Anbieter von KI- und High-Performance-Computing (HPC)-Lösungen, gibt heute die Auswahl der fünf erfolgreichen Start-ups für ihren ersten AI Accelerator bekannt. Ziel des Programms ist es, Innovationen in den Bereichen KI-Chatbots und Content-Erstellung durch den Zugang zu modernster KI-Technologie zu beschleunigen. Der freie Zugang zu NVIDIA HGX H100 Systemen, die mit NVIDIA Quantum-2 InfiniBand-Netzwerken verbunden sind, ermöglicht den ausgewählten Start-ups, schnell einen Proof of Concept für ihr KI-Produkt zu erbringen oder zu skalieren. Die Northern Data Group stellt dabei sicher, dass ihre KI-Technologie vollständig mit kohlenstofffreier Energie betrieben wird. Darüber hinaus bietet der AI Accelerator Zugang zu individuellem Mentoring durch Führungskräfte der Northern Data Group sowie Vertretern von Branchenführern und Partnern, darunter Hewlett Packard Enterprise (HPE). Zudem erwartet die nominierten Start-ups ein virtueller Workshop zum "Aufbau von LLM-Anwendungen mit Prompt Engineering" des NVIDIA Deep Learning Institute , neben maßgeschneiderten Seminaren zu Themen wie "ESG in der KI" und "Wegweiser für die Investorenlandschaft".



Folgende Start-ups wurden für die Teilnahme am AI Accelerator der Northern Data Group ausgewählt: Copernilabs - ein französisches Start-up, das sich auf angewandte KI und neue Technologien spezialisiert hat. Es entwickelt eine KI-gestützte Multisensor-Überwachungsplattform, die mithilfe von Computer Vision, maschinellem Lernen und Deep Learning eine Echtzeitüberwachung durch verschiedene Sensoren (Kameras, Roboter und Teleskope) ermöglicht.

- ein französisches Start-up, das sich auf angewandte KI und neue Technologien spezialisiert hat. Es entwickelt eine KI-gestützte Multisensor-Überwachungsplattform, die mithilfe von Computer Vision, maschinellem Lernen und Deep Learning eine Echtzeitüberwachung durch verschiedene Sensoren (Kameras, Roboter und Teleskope) ermöglicht. Grounded AI - ein britisches Start-up, das ein Tool namens Veracity API entwickelt. Dieses soll die Präzision und Zuverlässigkeit von KI-Produkten verbessern, indem es sogenannte Halluzinationen adressiert, insbesondere in Bereichen wie Wissenschaft, Verlagswesen und Recht.

- ein britisches Start-up, das ein Tool namens Veracity API entwickelt. Dieses soll die Präzision und Zuverlässigkeit von KI-Produkten verbessern, indem es sogenannte Halluzinationen adressiert, insbesondere in Bereichen wie Wissenschaft, Verlagswesen und Recht. Tecology - ein dänisches Start-up, das Kameras und akustische Sensoren mit KI kombiniert, um die Artenvielfalt zu überwachen. Ziel ist es, Insektenpopulationen und -aktivitäten zu verfolgen und durch die Erschließung bisher unzugänglicher ökologischer Daten einen positiven Einfluss auf die Natur zu nehmen.

- ein dänisches Start-up, das Kameras und akustische Sensoren mit KI kombiniert, um die Artenvielfalt zu überwachen. Ziel ist es, Insektenpopulationen und -aktivitäten zu verfolgen und durch die Erschließung bisher unzugänglicher ökologischer Daten einen positiven Einfluss auf die Natur zu nehmen. Theraimmune - ein britisches Start-up, das mit dem Einsatz von KI dabei unterstützt, Frauen in den Wechseljahren ein "gesünderes Altern" zu ermöglichen. Ziel ist die Entwicklung neuartiger Therapien und Neunutzung von Arzneimitteln für Erkrankungen im Zusammenhang mit den Wechseljahren.

- ein britisches Start-up, das mit dem Einsatz von KI dabei unterstützt, Frauen in den Wechseljahren ein "gesünderes Altern" zu ermöglichen. Ziel ist die Entwicklung neuartiger Therapien und Neunutzung von Arzneimitteln für Erkrankungen im Zusammenhang mit den Wechseljahren. Voxist - ein französisches Start-up, das fortschrittliche KI-basierte Spracherkennung anbietet, um Sprachdaten in Wissen und verwertbare Daten umzuwandeln. Mittels Speech-to-Text und Natural Language Processing analysiert und interpretiert es die Kommunikation von Kunden, Mitarbeitern oder persönlichen Kontakten.

Der AI Accelerator hat Bewerbungen von Start-ups aus 21 Ländern und fünf Kontinenten erhalten, die sich in unterschiedlichen Finanzierungsphasen befinden - von Pre-Seed bis Series B. Diese Start-ups sind in verschiedenen Branchen tätig, darunter Technologie, Unternehmensberatung, Gesundheitswesen, Finanzdienstleistungen, Energie und Nachhaltigkeit. Alle Bewerbungen wurden von einem Gremium von KI-Experten sorgfältig geprüft, darunter Führungskräfte und das Tech Advisory Board der Northern Data Group sowie hochrangige Vertreter von Unternehmen wie HPE, bevor die finalen fünf Start-ups ausgewählt wurden. Die Northern Data Group betreibt Europas größten und umweltfreundlichsten GenAI Cloud Service Provider (CSP) und war eines der ersten Unternehmen in Europa, das NVIDIA H100 Tensor Core GPUs eingesetzt hat. Mit ihrem AI Accelerator bietet die Northern Data Group Start-ups die Möglichkeit, auf knappe und kostenintensive Rechenpower zuzugreifen, indem sie ihre GenAI-Cloud zugänglich macht. Durch den Zugang zu dieser Technologie stellt die Northern Data Group sicher, dass innovative Start-ups eine zentrale Rolle in der zukünftigen KI-Entwicklung einnehmen und die Vorteile von GenAI ausschöpfen können.



Rosanne Kincaid-Smith, Group COO der Northern Data Group, kommentierte: "Unser AI Accelerator ist ein zentraler Bestandteil des Engagements der Northern Data Group, die nächste Generation von KI-Innovatoren zu inspirieren und zu fördern und dafür zu sorgen, dass Start-ups unabhängig von ihren Ressourcen über die Technologie verfügen, die sie für ihren Erfolg benötigen. Indem wir dieser talentierten Gruppe von Start-ups Zugang zu unserer führenden Cloud-Plattform bieten, ermöglichen wir ihnen, ihre Entwicklung zu beschleunigen und ihre Ideen schneller auf den Markt zu bringen. Wir freuen uns auf die wegweisenden Innovationen, die aus dieser Gruppe hervorgehen werden."



Suresh Babu, SVP & GM, HPC & AI GTM von HPE, kommentierte: "KI-Start-ups wenden sich an den AI Accelerator der Northern Data Group, um ihre Kreativität und die innovative Nutzung generativer KI zum Leben zu erwecken, während gleichzeitig Ethik und Sicherheit gewährleistet werden, um Risiken zu minimieren. Wir sind stolz darauf, diesen frühen KI-Innovatoren mit Mentoring zur Seite zu stehen, damit sie ihre Visionen verwirklichen und ihre Projekte dank der leistungsstarken Performance und Skalierbarkeit der HPE KI-Server beschleunigen können."



Wenn Sie die Fortschritte der Start-ups verfolgen oder mehr über das AI Accelerator der Northern Data Group erfahren möchten, besuchen Sie unsere Website: https://northerndata.de/ai-accelerator .



Über die Northern Data Group: Northern Data Group ist ein führender Anbieter von KI- und High-Performance-Computing (HPC)-Lösungen und unterstützt die innovativsten Unternehmen der Welt mit leistungsstarker, flüssigkeitsgekühlter GPU-Technologie bei der Erreichung ihrer Ziele. In Zusammenarbeit mit unseren Partnern setzen wir uns leidenschaftlich für das Potenzial von HPC ein, nicht nur den technologischen, sondern auch den gesellschaftlichen Fortschritt voranzutreiben.



Investor Relations: Jose Cano

Vice President, Investor Relations

E-Mail: ir@northerndata.de



Medienkontakt: Hawthorn Advisors

E-Mail: northerndata@hawthornadvisors.com



19.11.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com